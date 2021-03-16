https://ria.ru/20210316/kndr-1601408129.html

КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"

КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T05:55

2021-03-16T05:55

2021-03-16T05:55

ким ё чжон

ким чен ын

джо байден

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg

СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года.Ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Оно почти целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях.По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула и может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное после саммита Юга и Севера в 2018 году.В конце заявления Ким Ё Чжон упомянула США. "Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", - заявила она.Ким Ё Чжон также отметила, что вернуться к теплым отношениям, подобным весне 2018 года, будет нелегко вне зависимости от того, как будут в дальнейшем вести себя южнокорейские власти "по указу хозяина".Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон с середины февраля предпринял несколько попыток связаться с Пхеньяном, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям".Министерство объединения Южной Кореи касательно этого заявило, что США проконсультировались с Сеулом, прежде чем пытаться связаться с Пхеньяном, и поддерживали тесное сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра своей политики в отношении Северной Кореи.

https://ria.ru/20210316/kndr-1601407960.html

https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ё чжон, ким чен ын, джо байден, южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), сша, в мире