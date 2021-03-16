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КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"
КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T05:55
2021-03-16T05:55
ким ё чжон
ким чен ын
джо байден
южная корея
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
сша
в мире
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СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года.Ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Оно почти целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях.По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула и может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное после саммита Юга и Севера в 2018 году.В конце заявления Ким Ё Чжон упомянула США. "Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", - заявила она.Ким Ё Чжон также отметила, что вернуться к теплым отношениям, подобным весне 2018 года, будет нелегко вне зависимости от того, как будут в дальнейшем вести себя южнокорейские власти "по указу хозяина".Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон с середины февраля предпринял несколько попыток связаться с Пхеньяном, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям".Министерство объединения Южной Кореи касательно этого заявило, что США проконсультировались с Сеулом, прежде чем пытаться связаться с Пхеньяном, и поддерживали тесное сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра своей политики в отношении Северной Кореи.
https://ria.ru/20210316/kndr-1601407960.html
https://ria.ru/20210118/koreya-1593502016.html
южная корея
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ким ё чжон, ким чен ын, джо байден, южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), сша, в мире

КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"

05:55 16.03.2021
 
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Jorge Silva
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СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года.
Ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Оно почти целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях.
По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула и может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное после саммита Юга и Севера в 2018 году.
В конце заявления Ким Ё Чжон упомянула США. "Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", - заявила она.
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Ким Ё Чжон также отметила, что вернуться к теплым отношениям, подобным весне 2018 года, будет нелегко вне зависимости от того, как будут в дальнейшем вести себя южнокорейские власти "по указу хозяина".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон с середины февраля предпринял несколько попыток связаться с Пхеньяном, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям".
Министерство объединения Южной Кореи касательно этого заявило, что США проконсультировались с Сеулом, прежде чем пытаться связаться с Пхеньяном, и поддерживали тесное сотрудничество на протяжении всего процесса пересмотра своей политики в отношении Северной Кореи.
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Ким Ё ЧжонКим Чен ЫнДжо БайденЮжная КореяПхеньянСеулКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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