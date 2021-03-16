https://ria.ru/20210316/kndr-1601407960.html

КНДР пригрозила аннулировать военное соглашение с Южной Кореей

КНДР пригрозила аннулировать военное соглашение с Южной Кореей

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон в заявлении для печати резко осудила проведение РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T05:35

2021-03-16T05:35

2021-03-16T05:35

ким ё чжон

ким чен ын

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572748841_0:115:3194:1912_1920x0_80_0_0_9ced60a742dfe42359b979504156335d.jpg

СЕУЛ, 16 мар - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон в заявлении для печати резко осудила проведение Южной Кореей и США ежегодных военных учений, а также пригрозила ликвидацией межкорейского военного соглашения и всех ведомств, занимающихся обменами и отношениями с Югом, ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что в Южной Корее с 8 по 18 марта проходят военные учения с США. Они включают только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводятся в минимальном масштабе. На их проведение повлиял коронавирус и то, что союзники учитывают негативную реакцию Северной Кореи. Министерство объединения Юга в связи с этим заявило, что надеется на "гибкий и мудрый" подход КНДР.Ким Ё Чжон назвала подобные заявления "глупым и наглым вздором" и добавила, что южнокорейские власти - "болваны", которые "собаку съели в пустозвонстве". Она пояснила, что все это время КНДР были против самих совместных военных учений, и ни разу не обсуждали их масштаб и форму. Потому что "сущность и характер агрессивных военных учений" не меняются, какой бы ни была их форма или масштаб. Ким Ё Чжон добавила, что нет в мире человека, который стал бы "воспринимать бешеную собаку как кроткую овцу", только потому что ее так назвали.Она добавила, что сотрудничество и обмен с властями Южной Кореи тоже лишены смысла, и соответствующие ведомства КНДР, включая Управление по международному туризму в горы Кымгансан, могут быть расформированы, и о всех этих возможных мерах уже доложено руководству КНДР.По данным Ким Ё Чжон, хотя Южная Корея "обещала прекратить военные учения", она в 2018 году провела более 110 разномасштабных учений, в 2019 - более 190, а 2020 - более 170. И КНДР намерена в будущем "посчитаться" с ней за это. По ее словам, Северная Корея уже не раз "проявляла терпеливость, предоставляла шансы" и предупреждала о том, что будет в случае продолжения военных учений, направленных против Пхеньяна.Она отметила, что те предупреждения подразумевали последний шанс на восстановление межкорейских отношений. Северная Корея все еще может "начать заново, снова вернуться к миру и процветанию" как в 2018 году во время межкорейских саммитов, но военные учения США и Южной Кореи "несовместимы" с диалогом, а южнокорейские власти сами перешли "красную линию" и выбрали не теплый весенний март, а "март войны".

https://ria.ru/20210315/ssha-1601392220.html

https://ria.ru/20210201/kndr-1595541293.html

южная корея

пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), сша, в мире