КНДР пригрозила аннулировать военное соглашение с Южной Кореей
© AP Photo / South Korea Unification MinistryЮжнокорейский чиновник проверяет прямую телефонную линию связи с КНДР в приграничной деревне Панмунджом
© AP Photo / South Korea Unification Ministry
СЕУЛ, 16 мар - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон в заявлении для печати резко осудила проведение Южной Кореей и США ежегодных военных учений, а также пригрозила ликвидацией межкорейского военного соглашения и всех ведомств, занимающихся обменами и отношениями с Югом, ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в Южной Корее с 8 по 18 марта проходят военные учения с США. Они включают только комбинированную командно-штабную подготовку (CCPT) в виде компьютерной симуляции и проводятся в минимальном масштабе. На их проведение повлиял коронавирус и то, что союзники учитывают негативную реакцию Северной Кореи. Министерство объединения Юга в связи с этим заявило, что надеется на "гибкий и мудрый" подход КНДР.
Ким Ё Чжон назвала подобные заявления "глупым и наглым вздором" и добавила, что южнокорейские власти - "болваны", которые "собаку съели в пустозвонстве". Она пояснила, что все это время КНДР были против самих совместных военных учений, и ни разу не обсуждали их масштаб и форму. Потому что "сущность и характер агрессивных военных учений" не меняются, какой бы ни была их форма или масштаб. Ким Ё Чжон добавила, что нет в мире человека, который стал бы "воспринимать бешеную собаку как кроткую овцу", только потому что ее так назвали.
"Нам придется ставить вопрос упразднения Комитета по делам мирного объединения Родины – организации по диалогу с Югом, у которой больше нет повода для существования в нынешней обстановке, когда южнокорейские власти настойчиво цепляются за враждебные акты, отрицающие диалог, и полностью разрушают основу доверия непрерывными играми с огнем… Впредь мы будем следить за позицией и поведением властей Южной Кореи. И предусматриваем даже чрезвычайные меры: если южнокорейские власти посмеют вести себя более провокационно, то мы решительно аннулируем и соглашение в военной сфере между Северной и Южной Кореей. За поступком всегда следует результат", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что сотрудничество и обмен с властями Южной Кореи тоже лишены смысла, и соответствующие ведомства КНДР, включая Управление по международному туризму в горы Кымгансан, могут быть расформированы, и о всех этих возможных мерах уже доложено руководству КНДР.
По данным Ким Ё Чжон, хотя Южная Корея "обещала прекратить военные учения", она в 2018 году провела более 110 разномасштабных учений, в 2019 - более 190, а 2020 - более 170. И КНДР намерена в будущем "посчитаться" с ней за это. По ее словам, Северная Корея уже не раз "проявляла терпеливость, предоставляла шансы" и предупреждала о том, что будет в случае продолжения военных учений, направленных против Пхеньяна.
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Она отметила, что те предупреждения подразумевали последний шанс на восстановление межкорейских отношений. Северная Корея все еще может "начать заново, снова вернуться к миру и процветанию" как в 2018 году во время межкорейских саммитов, но военные учения США и Южной Кореи "несовместимы" с диалогом, а южнокорейские власти сами перешли "красную линию" и выбрали не теплый весенний март, а "март войны".