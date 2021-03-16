Володин предложил новый вариант установки льготной ставки по ипотеке
07:24 16.03.2021 (обновлено: 10:03 16.03.2021)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по региону, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что за счет льготной ипотеки под 6,5 процента удалось улучшить жилищные условия более чем двум миллионам человек, а сама программа оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли в условиях пандемии.
"В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов", — сказал Володин в беседе с журналистами.
В 2020 году среднедушевой доход в Москве составлял 75 293 рубля, а в Волгограде — в три раза меньше: 25 084 рубля.
"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под два процента годовых. Ввели сельскую ипотеку под три процента годовых. Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация", — добавил Володин.
По мнению политика, такая мера позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, а также создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.