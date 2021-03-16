https://ria.ru/20210316/gosduma-1601548578.html

Госдума приняла законопроект о просветительской деятельности

Госдума приняла законопроект о просветительской деятельности

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий просветительскую деятельность. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:49

2021-03-16T19:49

2021-03-16T19:52

владимир лукин

российская академия наук

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав никонов

андрей климов

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий просветительскую деятельность.Документ закрепляет соответствующее понятие в законе об образовании. Под ним следует понимать деятельность, проводимую вне образовательных программ и направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".По мнению авторов проекта, необходимо запретить использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни — в том числе через распространение недостоверной информации "об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Заключения для образовательных организацийСогласно документу, федеральные органы власти в сфере образования смогут выдавать образовательным организациям заключения для координации их участия в международном сотрудничестве. Это позволит не допустить "негативного иностранного вмешательства" в процесс обучения. Образовательные учреждения смогут подписать договор с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранцам) при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения.Как ожидается, до 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на договоры, подписанные ими до дня вступления законопроекта в силу.В поправке ко второму чтению уточняется положение о научно-методическом обеспечении деятельности образовательных учреждений. Она предусматривает, что Минобрнауки определит "круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой" в отношении школы.Кроме того, парламентарии одобрили поправку, согласно которой просветительскую деятельность осуществляют не только органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, но и уполномоченные ими организации и физлица, ИП и юрлица — "при соблюдении требований, предусмотренных настоящим федеральным законом".Документ вступает в силу с 1 июня 2021 года. Совет Федерации рассмотрит его в среду.Обсуждение документаНакануне в Совфеде сообщили, что создадут рабочую группу по изучению подзаконных актов правительства и профильных министерств, необходимых для исполнения закона о просветительской деятельности.Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов ранее отмечал, что после первого чтения законопроект вызвал широкий общественный резонанс. При этом в большинстве случаев обсуждение не имело "никакого отношения к тому, что там написано".Как говорил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Лукин, документ "не имеет и не может иметь никакой правовой определенности". Сенатор напомнил, что в РАН не поддержали концепцию законопроекта.При этом один из авторов документа Андрей Климов подчеркнул, что все сказанное "к закону не относится вообще". По его словам, дискуссия в Российской академии наук шла три месяца назад, а озабоченность академиков сняли комплексной поправкой ко второму чтению документа в Госдуме. Климов указал, что законопроект поддержали правительство, регионы. В свою очередь, глава международного комитета Константин Косачев хотел бы, чтобы в законодательстве было "поменьше ограничительных мер" в отношении общественных организаций и СМИ. Однако против России "идет война, и мы принимаем ответные решения", добавил он.

https://ria.ru/20210202/obrazovanie-1595707884.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир лукин, российская академия наук, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав никонов, андрей климов, общество