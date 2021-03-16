https://ria.ru/20210316/gonkong-1601417668.html

Укусившему полицейского участнику акции в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы

Укусившему полицейского участнику акции в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы

Участник массовых беспорядков 2019 года в Гонконге, откусивший полицейскому кончик пальца, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:12

2021-03-16T09:12

2021-03-16T09:12

пекин

гонконг

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571917843_0:141:2975:1814_1920x0_80_0_0_60ac6b3bf0ed0fb1d009f60c2e8c7e34.jpg

ПЕКИН, 16 мар- РИА Новости. Участник массовых беспорядков 2019 года в Гонконге, откусивший полицейскому кончик пальца, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, сообщает во вторник газета South China Morning Post.Суд постановил, что 24-летний мужчина за несколько минут совершил целую серию правонарушений во время столкновений полиции с протестующими в торговом центре New Town Plaza в районе Шатин в июле 2019 года, включая хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.Судья отметил, что обвиняемый откусил кончик безымянного пальца правой руки одного из полицейских при том, что сотрудник полиции до этого не вступал с ним в конфронтацию. Помимо этого, обвиняемый умышленно напал на двух других полицейских с зонтиком и подстрекал протестующих нападать или оскорблять сотрудников правоохранительных органов.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.Власти Китая для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.

https://ria.ru/20201216/kitay-1589299022.html

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

пекин

гонконг

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, гонконг, китай, в мире