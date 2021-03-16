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Укусившему полицейского участнику акции в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы
Укусившему полицейского участнику акции в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы
Участник массовых беспорядков 2019 года в Гонконге, откусивший полицейскому кончик пальца, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:12
2021-03-16T09:12
пекин
гонконг
китай
в мире
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ПЕКИН, 16 мар- РИА Новости. Участник массовых беспорядков 2019 года в Гонконге, откусивший полицейскому кончик пальца, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, сообщает во вторник газета South China Morning Post.Суд постановил, что 24-летний мужчина за несколько минут совершил целую серию правонарушений во время столкновений полиции с протестующими в торговом центре New Town Plaza в районе Шатин в июле 2019 года, включая хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.Судья отметил, что обвиняемый откусил кончик безымянного пальца правой руки одного из полицейских при том, что сотрудник полиции до этого не вступал с ним в конфронтацию. Помимо этого, обвиняемый умышленно напал на двух других полицейских с зонтиком и подстрекал протестующих нападать или оскорблять сотрудников правоохранительных органов.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.Власти Китая для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
https://ria.ru/20201216/kitay-1589299022.html
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пекин, гонконг, китай, в мире

Укусившему полицейского участнику акции в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы

09:12 16.03.2021
 
© AP Photo / Vincent YuСотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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ПЕКИН, 16 мар- РИА Новости. Участник массовых беспорядков 2019 года в Гонконге, откусивший полицейскому кончик пальца, приговорен к 5,5 годам тюремного заключения, сообщает во вторник газета South China Morning Post.
Суд постановил, что 24-летний мужчина за несколько минут совершил целую серию правонарушений во время столкновений полиции с протестующими в торговом центре New Town Plaza в районе Шатин в июле 2019 года, включая хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.
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Судья отметил, что обвиняемый откусил кончик безымянного пальца правой руки одного из полицейских при том, что сотрудник полиции до этого не вступал с ним в конфронтацию. Помимо этого, обвиняемый умышленно напал на двух других полицейских с зонтиком и подстрекал протестующих нападать или оскорблять сотрудников правоохранительных органов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.
Власти Китая для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
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