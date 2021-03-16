https://ria.ru/20210316/fnp-1601491279.html

ФНП: регистрацию бизнеса все чаще доверяют нотариусам

ФНП: регистрацию бизнеса все чаще доверяют нотариусам

Число предпринимателей, желающих зарегистрировать бизнес в электронном формате через нотариуса, за 2020 год возросло на 37,4% - до 248,5 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:26

2021-03-16T15:26

2021-03-16T15:26

федеральная нотариальная палата

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число предпринимателей, желающих зарегистрировать бизнес в электронном формате через нотариуса, за 2020 год возросло на 37,4% - до 248,5 тысяч человек, сообщает Федеральная нотариальная палата.Как отметили в ФНП, нотариус предоставляет предпринимателям сервис в режиме одного окна, когда заявителю не нужно самому обращаться в различные инстанции. Так, нотариус, удостоверяя документы заявителя для подачи в ФНС, может сразу направить их на регистрацию в электронном виде. Благодаря этому, заявителю не нужно оплачивать госпошлину за госрегистрацию. Нотариусы также выступают в качестве "фронт-офиса" налоговых органов, гарантируя достоверность сведений ЕГРЮЛ. Направление документов нотариусом в электронном виде снижает количество отказов и позволяет сделать процедуры в сфере регистрации предпринимательской деятельности и защите прав заявителей более быстрыми и доступными. "Функционал нотариусов в корпоративной сфере широк: прежде всего, это необходимо для защиты бизнеса от мошеннических действий, включая рейдерские захваты. Нотариусы удостоверяют сделки с долями в уставном капитале ООО, решения органов управления юрлиц, а также предоставляют многие удобные возможности. Одним из нотариальных действий, направленных на защиту интересов собственников бизнеса, является передача нотариусу на хранение списков участников ООО. Для этих целей Федеральной нотариальной палатой создан специальный электронный реестр в Единой информационной системе нотариата", - добавили в ФНП.

https://ria.ru/20201202/registratsiya-1587416679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная нотариальная палата, экономика