https://ria.ru/20211015/vypiska-1754815682.html

Выписка из ЕГРЮЛ: как получить, что изменилось в процедуре в 2021 году

Выписка из ЕГРЮЛ по ИНН: как получить в налоговой в 2021 году

Выписка из ЕГРЮЛ: как получить, что изменилось в процедуре в 2021 году

Выписка из ЕГРЮЛ — документ со сведениями из официального реестра налоговой службы, в котором хранится основная информация обо всех организациях. Как получить... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:51

2021-10-15T20:51

2021-10-15T21:10

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выписка из ЕГРЮЛ — документ со сведениями из официального реестра налоговой службы, в котором хранится основная информация обо всех организациях. Как получить выписку офлайн и онлайн, как заказать сведения на сайте госуслуг и какие данные, кроме ИНН, для этого нужны — в материале РИА Новости.Что такое выписка из ЕГРЮЛВыписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) — это документ с информацией из базы данных налоговой службы. Ведомство аккумулирует сведения обо всех официально зарегистрированных организациях в этом ресурсе с 2002 года. Сейчас выписку можно получить как в бумажном, так и в электронном формате.СведенияЕГРЮЛ предоставляет доступ ко всей основной информации о юридическом лице:Этот ресурс представляет все документы, поданные при регистрации фирмы, отражает статус юрлица, включая все ключевые события в его истории. Благодаря ЕГРЮЛ можно проследить за моментом создания, реорганизации и закрытия фирмы. Копию устава организации, заверенную электронной подписью или печатью налогового органа, получают только по личному заявлению в налоговый орган по месту регистрации юридического лица.Зачем нужнаВ большинстве случаев за получением выписки из ЕГРЮЛ обращаются владельцы компаний, так как они хотят подтвердить свою благонадежность или проверить контрагента.Также документ можно получить в случае, если нужно узнать местонахождение фирмы, ознакомиться с информацией о ее учредителях или посмотреть, каким видом деятельности занимается юридическое лицо.Если в арбитражном суде рассматривается дело, стороной которого стала организация, выписка из ЕГРЮЛ обязательна как для суда, истца, ответчика, так и для всех лиц, участвующих в разбирательстве. Информация по этому реестру во время судебного процесса собирается на всех участников-ответчиков.При совершении договоров или заключении нотариально заверенных сделок (например, акт купли/продажи) тоже понадобится выписка.Для участия в некоторых конкурсах и аукционах также требуется документ — в частности, на бумажном носителе. Для продажи юридического лица либо доли компании выписка из ЕГРЮЛ обязательна к пакету документов.Кому выдаютСогласно статье 6 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения, содержащиеся в государственных реестрах, являются открытыми и общедоступными. Получить выписку из ЕГРЮЛ может любой человек. Ограничены в доступе лишь личные данные о физических лицах.ВидыНет единого образца выписки из ЕГРЮЛ, она может быть представлена в нескольких вариантах, выбор формата для получения зависит от личных предпочтений и целей заявителя. Версии документа равнозначны друг другу по предоставляемым данным.ЭлектроннаяС 1 июля 2021 года выписка ЕГРЮЛ должна предоставляться пользователям согласно новым требованиям, в частности, в виде электронного файла. Его можно бесплатно получить через сайт ФНС.БумажнаяЕсли просителю нужна выписка в бумажном виде, то документ выдается в налоговой службе. Для этого нужно приехать лично в подразделение ФНС. Реестр на бумажном носителе выглядит как многостраничный документ с печатью голубого цвета и обязательной подписью должностного лица налоговой.РасширеннаяРасширенную выписку из ЕГРЮЛ могут получить только представитель компании, один из учредителей юридического лица, суд, контролирующий орган, внебюджетный фонд. Никому другому полная информация о субъекте хозяйствования, независимо от формы собственности, не предоставляется — придется довольствоваться сокращенной версией документа.ПолучениеПолучить выписку ЕГРЮЛ возможно несколькими способами, выбор которых зависит от вида нужной справки.Первый способ — забрать документ в бумажном виде лично из отделения МФЦ (срок выдачи увеличится на семь-десять дней), через почту или нотариально заверенного представителя. Для этого нужно предварительно зарегистрировать запрос на сайте госуслуг в соответствующем разделе. При подаче заявления о выдаче бумажной справки в обязательном порядке указываются:Второй способ — получить выписку в формате PDF через онлайн-сервис по предоставлению информации из ЕГРЮЛ сайта налоговой службы. Для подачи заявления понадобится указать ИНН, ОГРН или наименование организации, а также регион, в котором она находится. Документ будет иметь такую же юридическую силу, как и на бумажном носителе, так как содержит электронную подпись налоговой.Проверка подлинностиСведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, вносятся в реестр на основании документации заявителя, так что на юридическом лице лежит ответственность за достоверность предоставляемой информации. Данные реестра фирм и организаций проверяются каждый раз во время осуществления налогового контроля или при обращении в ФНС.Если есть сомнения по поводу подлинности документа, можно провести экспертизу. Предоставление недостоверных сведений влечет административную ответственность.Чисто визуально можно понять, что выписка является поддельной, по видоизмененной печати и по отсутствию подписи (в форме PDF она будет электронной) уполномоченного должностного лица налоговой службы.Срок действияВ связи с тем что данные ЕГРЮЛ обновляются каждый день, фактически документ будет действителен тоже в течение суток. Так как получать справку каждый день затруднительно, по общему правилу информация в ней считается достоверной один месяц с момента получения.Однако статья 6 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" устанавливает сроки действия в зависимости от определенного случая, так что лучше уточнить этот момент в организации, куда требуется документ.Стоимость полученияЕсли данные ЕГРЮЛ нужны в виде бумажного документа, то нужно будет заплатить госпошлину в размере 200 рублей за один экземпляр (за срочную выписку — 400 рублей). В то время как электронная форма сведений о юридической организации предоставляется бесплатно."За выписку нужно заплатить независимо от того, запрашивается она организацией в отношении другого юрлица или в отношении себя. Стоит учесть, что если необходимо получить несколько экземпляров, то каждый из них оплачивается отдельно (п. 71 Регламента по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП)", — поделилась с РИА Новости Алина Лебедева, практикующий юрист.

https://ria.ru/20210615/notariat-1737102996.html

https://realty.ria.ru/20210519/gosuslugi-1732895458.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф