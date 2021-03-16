https://ria.ru/20210316/eksport-1601454204.html

Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев

Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев

Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:43

2021-03-16T12:43

2021-03-16T12:43

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определенным образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьезно востребованы на внутреннем рынке, и на которые растут цены, пытаемся определенным образом сдерживать", - сказал Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям."Но при этом задача по экспорту перед нами стоит и, конечно же, мы будем ее определенным образом решать", - подчеркнул министр.По его словам, в настоящее время существует уже очень много механизмов, стимулирующих производство продукции АПК на экспорт - от возмещения части прямых понесенных затрат на производство определенной продукции до льготных кредитов - как коротких, так и инвестиционных. Разрабатываются и новые меры господдержки, продолжил Патрушев: одна из них - предоставление компенсации авансового платежа для предприятий, приобретающих высокотехнологичное оборудование и технику на условиях лизинга."Надеемся, что это тоже определенным образом сможет стимулировать развитие именно инвестиций в сферу сельского хозяйства, в те производства, которые будут работать на экспорт продукции АПК. Конечно же, мы продолжаем субсидировать транспортировку и сертификацию продукции для экспортеров, я считаю, что это немаловажный механизм, который помогает экспортировать продукцию на зарубежные рынки", - добавил министр.По оценке Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.

https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601423656.html

https://ria.ru/20210315/maslo-1601390577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика