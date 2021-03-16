Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/eksport-1601454204.html
Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев
Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев
Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:43
2021-03-16T12:43
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определенным образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьезно востребованы на внутреннем рынке, и на которые растут цены, пытаемся определенным образом сдерживать", - сказал Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям."Но при этом задача по экспорту перед нами стоит и, конечно же, мы будем ее определенным образом решать", - подчеркнул министр.По его словам, в настоящее время существует уже очень много механизмов, стимулирующих производство продукции АПК на экспорт - от возмещения части прямых понесенных затрат на производство определенной продукции до льготных кредитов - как коротких, так и инвестиционных. Разрабатываются и новые меры господдержки, продолжил Патрушев: одна из них - предоставление компенсации авансового платежа для предприятий, приобретающих высокотехнологичное оборудование и технику на условиях лизинга."Надеемся, что это тоже определенным образом сможет стимулировать развитие именно инвестиций в сферу сельского хозяйства, в те производства, которые будут работать на экспорт продукции АПК. Конечно же, мы продолжаем субсидировать транспортировку и сертификацию продукции для экспортеров, я считаю, что это немаловажный механизм, который помогает экспортировать продукцию на зарубежные рынки", - добавил министр.По оценке Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.
https://ria.ru/20210316/lekarstva-1601423656.html
https://ria.ru/20210315/maslo-1601390577.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика

Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев

12:43 16.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определенным образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьезно востребованы на внутреннем рынке, и на которые растут цены, пытаемся определенным образом сдерживать", - сказал Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
"Но при этом задача по экспорту перед нами стоит и, конечно же, мы будем ее определенным образом решать", - подчеркнул министр.
По его словам, в настоящее время существует уже очень много механизмов, стимулирующих производство продукции АПК на экспорт - от возмещения части прямых понесенных затрат на производство определенной продукции до льготных кредитов - как коротких, так и инвестиционных. Разрабатываются и новые меры господдержки, продолжил Патрушев: одна из них - предоставление компенсации авансового платежа для предприятий, приобретающих высокотехнологичное оборудование и технику на условиях лизинга.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
09:59
В Минздраве оценили ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства
"Надеемся, что это тоже определенным образом сможет стимулировать развитие именно инвестиций в сферу сельского хозяйства, в те производства, которые будут работать на экспорт продукции АПК. Конечно же, мы продолжаем субсидировать транспортировку и сертификацию продукции для экспортеров, я считаю, что это немаловажный механизм, который помогает экспортировать продукцию на зарубежные рынки", - добавил министр.
По оценке Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.
Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 21:22
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
 
Дмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
12:49Отставки губернаторов не будут зависеть от выборов в ГД, заявили в Кремле
12:49Путин встретится с губернатором Подмосковья
12:48Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"
Лента новостейМолния