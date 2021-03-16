https://ria.ru/20210316/dokumenty-1601496380.html

На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат

На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат

Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и Украину в 1919 году, жестоко расправлялись с мирным населением. Об этом свидетельствуют архивные документы,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:47

2021-03-16T15:47

2021-03-16T17:49

россия

российское историческое общество

федеральное архивное агентство (росархив)

польша

москва

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и Украину в 1919 году, жестоко расправлялись с мирным населением. Об этом свидетельствуют архивные документы, представленные на выставке "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" в Москве.Среди этих документов — материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств. Этот список, составленный в июле 1920 года, представлен Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ)."В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся. В селе Митине крестьяне были истязаемы посредством связывания ног, нанесения побоев по пяткам и сапогами по лицу", — сообщала комиссия.Нередко грабежи сопровождались убийствами местных жителей. Так, в селе Подоресе Бортниковской волости поляки во время грабежа убили крестьянина Романчука — отрезали ему голову тесаком; Сопляку распороли живот; Акулину Малычко застрелили; Демьян Китлич был брошен в огонь. В селе Юркевичи убито три пастуха, а в селе Дражно со зверскими издевательствами над трупами — 32 человека.Отмечалось, что от поджогов в Бобруйском уезде сгорело до 300 жилых домов и строений. "Сгорели дотла со всем имуществом крестьяне деревни Осово Горбацевичской волости — 185 дворов, село Боялов Глусской волости — 180 дворов, село Драпово — 189 дворов, деревня Березовка Глусской волости — 290 дворов, почти все местечко Уречье и Старые Дороги, большая часть местечка Глуска и Любоничи", — гласит документ.Поляки сжигали не только дома, строения и лавки, но также паровые и ветряные мельницы, больницы и советские школы."Нередки случаи, когда грабежи и убийства поощрялись польскими офицерами. В деревне Осово-Лютина в присутствии офицеров были зверски убиты крестьянин Ананич и его невеста. Квартира гражданина Кацнельсона в Любоничах была ограблена бандой солдат во главе с офицерами", — указывала комиссия.Отдельно были отмечены издевательства польских военных над еврейским населением в самый важный в иудаизме праздник Иом-кипур 4 октября 1919 года.РГАСПИ также представил на нынешней выставке заметку о зверствах поляков в местечке Койданово близ Минска, лично зафиксированных иностранными корреспондентами. Этот материал был опубликован в газете "Коммунистас" 24 августа 1920 года.Журналисты "посетили местечко Койданово, где убедились о белопольских зверствах". "Поляки ничего не оставили. Из 700 домов осталось 300. Если некоторые дома остались нетронутыми, то за большие взятки белополякам. Поляки имущество населения зажигали, не позволяя тушить огонь. Бросили в огонь 75-летнюю старуху, которая сгорела. Было убито 16 человек. Шестидесятилетнего старика посадили в яму и пытались живым закопать. Насиловали женщин на глазах населения. С граждан снимали на улицах сапоги и одежду, оставляя голыми. Евреям рвали бороды и волосы с телом, заставляя за "бритье" платить по 50 марок", — говорилось в той публикации.А Российский государственный архив новейшей истории обнародовал телеграмму, направленную 1 июня 1920 года в Москву командованием 16-й армии, "о разрушении поляками города Борисова во время его освобождения Красной армией и уничтожении ими мирного населения"."На взятие Борисова нашими славными войсками злобный и мстительный враг ответил уничтожением целого города и убийством сотен и тысяч мирного населения, женщин и детей. Реввоенсовет просит вас донести до сведения трудящихся Польши о новых бессмысленных жестокостях польского правительства, обрекающего на гибель десятки тысяч ни в чем не повинных женщин и детей, и перед лицом всего культурного человечества заявить протест (из-за) нарушения польским правительством основных норм цивилизации и общественности", — говорилось в телеграмме.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор".

https://ria.ru/20210310/arkhivy-1600557542.html

https://ria.ru/20210226/kalinovskiy-1598990220.html

россия

польша

москва

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россия, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), польша, москва