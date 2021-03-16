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На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат
На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат
Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и Украину в 1919 году, жестоко расправлялись с мирным населением. Об этом свидетельствуют архивные документы,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:47
2021-03-16T17:49
россия
российское историческое общество
федеральное архивное агентство (росархив)
польша
москва
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и Украину в 1919 году, жестоко расправлялись с мирным населением. Об этом свидетельствуют архивные документы, представленные на выставке "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" в Москве.Среди этих документов — материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств. Этот список, составленный в июле 1920 года, представлен Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ)."В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся. В селе Митине крестьяне были истязаемы посредством связывания ног, нанесения побоев по пяткам и сапогами по лицу", — сообщала комиссия.Нередко грабежи сопровождались убийствами местных жителей. Так, в селе Подоресе Бортниковской волости поляки во время грабежа убили крестьянина Романчука — отрезали ему голову тесаком; Сопляку распороли живот; Акулину Малычко застрелили; Демьян Китлич был брошен в огонь. В селе Юркевичи убито три пастуха, а в селе Дражно со зверскими издевательствами над трупами — 32 человека.Отмечалось, что от поджогов в Бобруйском уезде сгорело до 300 жилых домов и строений. "Сгорели дотла со всем имуществом крестьяне деревни Осово Горбацевичской волости — 185 дворов, село Боялов Глусской волости — 180 дворов, село Драпово — 189 дворов, деревня Березовка Глусской волости — 290 дворов, почти все местечко Уречье и Старые Дороги, большая часть местечка Глуска и Любоничи", — гласит документ.Поляки сжигали не только дома, строения и лавки, но также паровые и ветряные мельницы, больницы и советские школы."Нередки случаи, когда грабежи и убийства поощрялись польскими офицерами. В деревне Осово-Лютина в присутствии офицеров были зверски убиты крестьянин Ананич и его невеста. Квартира гражданина Кацнельсона в Любоничах была ограблена бандой солдат во главе с офицерами", — указывала комиссия.Отдельно были отмечены издевательства польских военных над еврейским населением в самый важный в иудаизме праздник Иом-кипур 4 октября 1919 года.РГАСПИ также представил на нынешней выставке заметку о зверствах поляков в местечке Койданово близ Минска, лично зафиксированных иностранными корреспондентами. Этот материал был опубликован в газете "Коммунистас" 24 августа 1920 года.Журналисты "посетили местечко Койданово, где убедились о белопольских зверствах". "Поляки ничего не оставили. Из 700 домов осталось 300. Если некоторые дома остались нетронутыми, то за большие взятки белополякам. Поляки имущество населения зажигали, не позволяя тушить огонь. Бросили в огонь 75-летнюю старуху, которая сгорела. Было убито 16 человек. Шестидесятилетнего старика посадили в яму и пытались живым закопать. Насиловали женщин на глазах населения. С граждан снимали на улицах сапоги и одежду, оставляя голыми. Евреям рвали бороды и волосы с телом, заставляя за "бритье" платить по 50 марок", — говорилось в той публикации.А Российский государственный архив новейшей истории обнародовал телеграмму, направленную 1 июня 1920 года в Москву командованием 16-й армии, "о разрушении поляками города Борисова во время его освобождения Красной армией и уничтожении ими мирного населения"."На взятие Борисова нашими славными войсками злобный и мстительный враг ответил уничтожением целого города и убийством сотен и тысяч мирного населения, женщин и детей. Реввоенсовет просит вас донести до сведения трудящихся Польши о новых бессмысленных жестокостях польского правительства, обрекающего на гибель десятки тысяч ни в чем не повинных женщин и детей, и перед лицом всего культурного человечества заявить протест (из-за) нарушения польским правительством основных норм цивилизации и общественности", — говорилось в телеграмме.Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор".
https://ria.ru/20210310/arkhivy-1600557542.html
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россия, российское историческое общество, федеральное архивное агентство (росархив), польша, москва

На выставке в Москве показали документы о зверствах польских солдат

15:47 16.03.2021 (обновлено: 17:49 16.03.2021)
 
© Фото : public domainПольские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 г. Советско-польская война
Польские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 г. Советско-польская война - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Польские войска, вторгшиеся в Белоруссию и Украину в 1919 году, жестоко расправлялись с мирным населением. Об этом свидетельствуют архивные документы, представленные на выставке "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор" в Москве.
Среди этих документов — материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств. Этот список, составленный в июле 1920 года, представлен Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ).
"В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся. В селе Митине крестьяне были истязаемы посредством связывания ног, нанесения побоев по пяткам и сапогами по лицу", — сообщала комиссия.
© РИА НовостиАрхивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Нередко грабежи сопровождались убийствами местных жителей. Так, в селе Подоресе Бортниковской волости поляки во время грабежа убили крестьянина Романчука — отрезали ему голову тесаком; Сопляку распороли живот; Акулину Малычко застрелили; Демьян Китлич был брошен в огонь. В селе Юркевичи убито три пастуха, а в селе Дражно со зверскими издевательствами над трупами — 32 человека.
Отмечалось, что от поджогов в Бобруйском уезде сгорело до 300 жилых домов и строений.
"Сгорели дотла со всем имуществом крестьяне деревни Осово Горбацевичской волости — 185 дворов, село Боялов Глусской волости — 180 дворов, село Драпово — 189 дворов, деревня Березовка Глусской волости — 290 дворов, почти все местечко Уречье и Старые Дороги, большая часть местечка Глуска и Любоничи", — гласит документ.
© РИА НовостиАрхивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Поляки сжигали не только дома, строения и лавки, но также паровые и ветряные мельницы, больницы и советские школы.
"Нередки случаи, когда грабежи и убийства поощрялись польскими офицерами. В деревне Осово-Лютина в присутствии офицеров были зверски убиты крестьянин Ананич и его невеста. Квартира гражданина Кацнельсона в Любоничах была ограблена бандой солдат во главе с офицерами", — указывала комиссия.
Отдельно были отмечены издевательства польских военных над еврейским населением в самый важный в иудаизме праздник Иом-кипур 4 октября 1919 года.
Книги - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 09:30
В Москве представят архивные документы о польско-советской войне
РГАСПИ также представил на нынешней выставке заметку о зверствах поляков в местечке Койданово близ Минска, лично зафиксированных иностранными корреспондентами. Этот материал был опубликован в газете "Коммунистас" 24 августа 1920 года.
Журналисты "посетили местечко Койданово, где убедились о белопольских зверствах".
"Поляки ничего не оставили. Из 700 домов осталось 300. Если некоторые дома остались нетронутыми, то за большие взятки белополякам. Поляки имущество населения зажигали, не позволяя тушить огонь. Бросили в огонь 75-летнюю старуху, которая сгорела. Было убито 16 человек. Шестидесятилетнего старика посадили в яму и пытались живым закопать. Насиловали женщин на глазах населения. С граждан снимали на улицах сапоги и одежду, оставляя голыми. Евреям рвали бороды и волосы с телом, заставляя за "бритье" платить по 50 марок", — говорилось в той публикации.
© РИА НовостиАрхивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
А Российский государственный архив новейшей истории обнародовал телеграмму, направленную 1 июня 1920 года в Москву командованием 16-й армии, "о разрушении поляками города Борисова во время его освобождения Красной армией и уничтожении ими мирного населения".
"На взятие Борисова нашими славными войсками злобный и мстительный враг ответил уничтожением целого города и убийством сотен и тысяч мирного населения, женщин и детей. Реввоенсовет просит вас донести до сведения трудящихся Польши о новых бессмысленных жестокостях польского правительства, обрекающего на гибель десятки тысяч ни в чем не повинных женщин и детей, и перед лицом всего культурного человечества заявить протест (из-за) нарушения польским правительством основных норм цивилизации и общественности", — говорилось в телеграмме.
© РИА НовостиАрхивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости
Архивные документы о зверствах польских оккупантов на землях Западной Белоруссии в годы польско-советской войны 1919-1921 годов
Большой комплекс документов, представленный на нынешней выставке в Москве, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Кастусь Калиновский - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 08:00
"Против "москалей". О чем не говорили советские историки
Организаторами выставки стали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество. РИА Новости и агентство Sputnik Польша выступают официальными информационными партнерами выставки "Польско-советская война 1919-1921 годов. Рижский мирный договор".
История в документах. Выставка о польско-советской войне 1919—1921 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Открытие выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
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На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.

Фотографии разрушений в г. Минске в результате боев с польскими войсками (1920 г.), схема Марш-маневр к Висле, фотография Г. Д. Гая (крайний справа) и П. Е. Дыбенко (в центре), представленные на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
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Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.

 Председатель РВИО Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин директор МГИМО Анатолий Торкунов на заседании круглого стола, посвященного вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши
3 из 15

После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.

Фотография заседания СНК первого состава на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
4 из 15

У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".

Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Справа: окна РОСТа №406 Паны перемирие заключили, но линию империалистическую не бросили гнуть...
5 из 15

Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.

Вещи из кабинета В. И. Ленина и окна РОСТА Пан Пилсудский, куда это вы так быстро наступаете?.. на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
6 из 15

Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.

Рапорт делопроизводителя Лунинецкого отдела Минской Центрколлегии К. А. Мурзича о налете поляков 14 мартв 1919 г. на железнодорожную станцию Синявка ( 9 ноября 1919 гг.), представленный в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
7 из 15

Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.

Председатель РВИО Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин во время осмотра экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
8 из 15

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.

Экспонаты одного из разделов выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
9 из 15

Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.

Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны и Россией с другой стороны, заключенный в Брест-Литовске (3 марта 1918 г.), представлен в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
10 из 15

Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.

Открытие выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
11 из 15

Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.

Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
12 из 15

Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.

Посетитель на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
13 из 15

Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.

Объявление бургомистра г. Минска о предстоящем визите начальника Польского государства Ю. Пилсудского на белорусском и русском языках (не позднее 18 сентября 1919 г.) , представленное в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
14 из 15

Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.

Посетитель у плакатов Окна сатиры РОСТА на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
15 из 15

Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 15

На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 15

После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 15

У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 15

Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 15

Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РоссияРоссийское историческое обществоФедеральное архивное агентство (Росархив)ПольшаМосква
 
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