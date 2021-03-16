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История в документах. Выставка о польско-советской войне 1919—1921 годов
История в документах. Выставка о польско-советской войне 1919—1921 годов
В Москве открылась историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:10
2021-03-16T17:18
россия
федеральное архивное агентство (росархив)
польша
история
фото
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В Москве открылась историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию сторон и дипломатическому урегулированию конфликта. Документы эпохи — в фотоленте Ria.ru.
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россия, федеральное архивное агентство (росархив), польша, история, фото, фото

История в документах. Выставка о польско-советской войне 1919—1921 годов

17:10 16.03.2021 (обновлено: 17:18 16.03.2021)
 
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В Москве открылась историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию сторон и дипломатическому урегулированию конфликта. Документы эпохи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Открытие выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
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На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.

Фотографии разрушений в г. Минске в результате боев с польскими войсками (1920 г.), схема Марш-маневр к Висле, фотография Г. Д. Гая (крайний справа) и П. Е. Дыбенко (в центре), представленные на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
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Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.

 Председатель РВИО Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин директор МГИМО Анатолий Торкунов на заседании круглого стола, посвященного вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши
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После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.

Фотография заседания СНК первого состава на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
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У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".

Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Справа: окна РОСТа №406 Паны перемирие заключили, но линию империалистическую не бросили гнуть...
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Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.

Вещи из кабинета В. И. Ленина и окна РОСТА Пан Пилсудский, куда это вы так быстро наступаете?.. на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
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Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.

Рапорт делопроизводителя Лунинецкого отдела Минской Центрколлегии К. А. Мурзича о налете поляков 14 мартв 1919 г. на железнодорожную станцию Синявка ( 9 ноября 1919 гг.), представленный в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
7 из 15

Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.

Председатель РВИО Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин во время осмотра экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
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Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.

Экспонаты одного из разделов выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
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Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.

Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны и Россией с другой стороны, заключенный в Брест-Литовске (3 марта 1918 г.), представлен в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
10 из 15

Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.

Открытие выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
11 из 15

Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.

Выставка Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
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Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.

Посетитель на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
13 из 15

Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.

Объявление бургомистра г. Минска о предстоящем визите начальника Польского государства Ю. Пилсудского на белорусском и русском языках (не позднее 18 сентября 1919 г.) , представленное в экспозиции выставки Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор
14 из 15

Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.

Посетитель у плакатов Окна сатиры РОСТА на выставке Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
15 из 15

Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РоссияФедеральное архивное агентство (Росархив)ПольшаисторияФото
 
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