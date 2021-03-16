История в документах. Выставка о польско-советской войне 1919—1921 годов
На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
На церемонию открытия в выставочный зал федеральных архивов приехали глава Росархива Андрей Артизов, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.
Выставку "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор" организовали Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество. Официальными информационными партнерами мероприятия выступили РИА Новости и агентство Sputnik Польша.
После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
После открытия экспозиции состоялся круглый стол, посвященный теме выставки — вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.
У посетителей выставки появился уникальный шанс ознакомиться с редкими историческими документами начала ХХ века, посмотреть кинохронику, услышать аудиозаписи той эпохи.
Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".
Здесь можно увидеть подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая легендарные "Окна РОСТА".
Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.
Экспозицию дополняют музейные предметы, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного.
Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.
Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных материалов.
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин осматривают экспозицию.
Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.
Обширный комплекс документов позволяет взглянуть на события прошлого непредвзято, отказаться от их политизации и оценить в контексте конкретной эпохи.
Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.
Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.
Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.
Материалы свидетельствуют о том, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем.
Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.
Польско-советская война, развязанная правительством Юзефа Пилсудского, привела к большим жертвам с обеих сторон — она унесла около 140 тысяч жизней.
Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.
Война завершилась Рижским мирным договором, по которому от Советской России были отторгнуты Западная Белоруссия и Западная Украина. Вернуть эти территории удалось только в сентябре 1939 года.
Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.
Выставка стала еще одним шагом к тому, чтобы было возможно перевернуть сложную страницу прошлого.
Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.
Посетитель у плакатов "Окна сатиры РОСТА" на выставке "Польско-советская война 1919—1921 гг. Рижский мирный договор" в выставочном зале федеральных архивов.