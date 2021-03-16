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Казахский диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
Казахский диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, рассказал, что отмеченный премией "Грэмми" ремикс был сделан им в качестве... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:23
2021-03-16T11:37
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грэмми
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НУР-СУЛТАН, 16 мар – РИА Новости. Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, рассказал, что отмеченный премией "Грэмми" ремикс был сделан им в качестве эксперимента.Двадцатилетний диджей Зейкенов завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Зейкенов – непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный на композицию Roses, собрал в YouTube почти 150 миллионов просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад. После его успеха российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с ним контракт.Он также рассказал, что после получения премии ему поступило очень много поздравлений. "Очень много было сообщений, всю ночь они приходили, мне раз 90 за ночь позвонили незнакомые номера", – сказал Зейкенов.По его словам, он не исключает, что пропустил звонок от руководства Казахстана. "Я предполагаю то, что мне могли звонить с администрации президента или его секретарь, но, возможно, номер затерялся среди других номеров. Я спал в это время, это (начались звонки с поздравлениями – Прим. ред.) было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (президент – Прим. ред.) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня", – отвечая на вопрос ведущих о том, звонил ли музыканту президент Казахстана, чтобы поздравить его.
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новости культуры, шоу-бизнес, youtube, грэмми, казахстан

Казахский диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек

11:23 16.03.2021 (обновлено: 11:37 16.03.2021)
 
© Фото : Инстаграм-аккаунт @imanbekmusicИманбек Зейкенов
Иманбек Зейкенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Инстаграм-аккаунт @imanbekmusic
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НУР-СУЛТАН, 16 мар – РИА Новости. Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, рассказал, что отмеченный премией "Грэмми" ремикс был сделан им в качестве эксперимента.
Двадцатилетний диджей Зейкенов завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN.
Зейкенов – непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный на композицию Roses, собрал в YouTube почти 150 миллионов просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад. После его успеха российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с ним контракт.

"Я написал эту композицию за 2,5 часа, это очень быстро, это было, наверное, больше как эксперимент, это было в процессе обучения написанию музыки, я просто тренировался на разных треках", – сказал Зейкенов в ходе эфира на радио Energy.

Он также рассказал, что после получения премии ему поступило очень много поздравлений. "Очень много было сообщений, всю ночь они приходили, мне раз 90 за ночь позвонили незнакомые номера", – сказал Зейкенов.
По его словам, он не исключает, что пропустил звонок от руководства Казахстана. "Я предполагаю то, что мне могли звонить с администрации президента или его секретарь, но, возможно, номер затерялся среди других номеров. Я спал в это время, это (начались звонки с поздравлениями – Прим. ред.) было в 4.00 по Москве, а в Казахстане это уже 7.00, может быть, (президент – Прим. ред.) звонил, я просто утром проснулся и начал читать новостные ленты. Я листаю, а там все про меня", – отвечая на вопрос ведущих о том, звонил ли музыканту президент Казахстана, чтобы поздравить его.
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