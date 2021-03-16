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Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:47
2021-03-16T04:47
арина жегалина
россия
здоровье
кровь
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.По ее словам, на этот синдром могут указывать проблемы с волосами и ногтями.Медик отметила, что нередко к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этому может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, обильная потеря крови, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта.Жегалина посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу.
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арина жегалина, россия, здоровье, кровь, общество

Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями

04:47 16.03.2021
 
© Fotolia / Tyler OlsonКоса
Коса - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.
По ее словам, на этот синдром могут указывать проблемы с волосами и ногтями.
"Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей", — пояснила Жегалина.
Медик отметила, что нередко к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этому может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, обильная потеря крови, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
"Анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли", — подчеркнула врач.
Жегалина посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу.
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Арина ЖегалинаРоссияЗдоровьекровьОбщество
 
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