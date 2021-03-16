https://ria.ru/20210316/bolezn-1601407049.html

Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями

Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T04:47

2021-03-16T04:47

2021-03-16T04:47

арина жегалина

россия

здоровье

кровь

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.По ее словам, на этот синдром могут указывать проблемы с волосами и ногтями.Медик отметила, что нередко к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этому может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, обильная потеря крови, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта.Жегалина посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу.

https://ria.ru/20210312/kholesterin-1600884342.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина жегалина, россия, здоровье, кровь, общество