https://ria.ru/20210316/bolezn-1601407049.html
Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T04:47
2021-03-16T04:47
2021-03-16T04:47
арина жегалина
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здоровье
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу" о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови.По ее словам, на этот синдром могут указывать проблемы с волосами и ногтями.Медик отметила, что нередко к анемии приводит дефицит железа в организме. Причиной этому может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения, обильная потеря крови, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта.Жегалина посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу.
https://ria.ru/20210312/kholesterin-1600884342.html
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арина жегалина, россия, здоровье, кровь, общество