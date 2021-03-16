https://ria.ru/20210316/blokirovka-1601550989.html

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Twitter через месяц

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Twitter через месяц

У Twitter есть месяц, чтобы отреагировать на требования Роскомнадзора, в противном случае соцсеть могут заблокировать. Об этом в эфире "Первого канала" заявил... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T20:15

2021-03-16T20:15

2021-03-16T20:15

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

вадим субботин

василий пискарев

госдума рф

twitter

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562767_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_1cfabd23bebd911967aa0a7627f4224d.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. У Twitter есть месяц, чтобы отреагировать на требования Роскомнадзора, в противном случае соцсеть могут заблокировать. Об этом в эфире "Первого канала" заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.Субботин также отметил, установить диалог с руководством компании не удалось.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.О других ресурсахПо словам Субботина, в случае нарушений ведомство может принять аналогичные меры против других социальных сетей."Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по ли линии технической", - сказал Субботин журналистам во вторник.Он добавил, что речь идет о "замедлении и блокировке".Нелегальный контентКак отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарев, всего в Twitter не удалено свыше трех тысяч единиц незаконного контента."Огромное количество неудаленного контента, призывающего детей выходить на несанкционированные митинги, призывающий детей к наркопотреблению, (фиксируется в социальных сетях. — Прим. ред.), здесь нельзя уйти в сторону и закрыть глаза, особенно когда возникла волна вовлечения детей в суициды <...> это и детская порнография, и призывы к суицидам, и призывы к наркопотреблению", — отметил он.Техническая возможность естьДля окончательной блокировки Twitter на территории России необходимо несколько дней, рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров."Технически заблокировать Twitter возможно. Для этого Роскомнадзор обяжет российских операторов и провайдеров связи заблокировать доступ к сайту, то есть переход на доменное имя", — заявил он.По его словам, эта процедура занимает несколько дней.

https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html

https://ria.ru/20210316/twitter-1601526493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), вадим субботин, василий пискарев, госдума рф, twitter, технологии, общество