https://ria.ru/20210315/vzyatka-1601189923.html
В Красноярске арестовали задержанного за взятку начальника отдела полиции
В Красноярске арестовали задержанного за взятку начальника отдела полиции
Начальник отдела полиции №1 (ОП-1) Красноярска, ранее задержанный за взятку, арестован до 11 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярского краевого... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T05:30
2021-03-15T05:30
2021-03-15T05:30
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский краевой суд
красноярск
взятка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Начальник отдела полиции №1 (ОП-1) Красноярска, ранее задержанный за взятку, арестован до 11 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярского краевого суда.Ранее региональный главк Следственного комитета сообщал, что в отношении начальника одного из отделов полиции межмуниципального управления МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере. В ведомстве сообщили, что дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов из регионального управления ФСБ. Кроме того, уголовное дело о посредничестве во взяточничестве было возбуждено в отношении жителя Красноярска.По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тысяч рублей. В момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ."... Юрию Островскому - начальнику ОП-1 МУ МВД "Красноярское". Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 11 мая 2021 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что начальник отдела полиции задержан, а посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210314/zolotarev-1601149637.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский краевой суд, красноярск, взятка, происшествия