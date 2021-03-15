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В Красноярске арестовали задержанного за взятку начальника отдела полиции

В Красноярске арестовали задержанного за взятку начальника отдела полиции

Начальник отдела полиции №1 (ОП-1) Красноярска, ранее задержанный за взятку, арестован до 11 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярского краевого... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T05:30

2021-03-15T05:30

2021-03-15T05:30

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский краевой суд

красноярск

взятка

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Начальник отдела полиции №1 (ОП-1) Красноярска, ранее задержанный за взятку, арестован до 11 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Красноярского краевого суда.Ранее региональный главк Следственного комитета сообщал, что в отношении начальника одного из отделов полиции межмуниципального управления МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере. В ведомстве сообщили, что дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов из регионального управления ФСБ. Кроме того, уголовное дело о посредничестве во взяточничестве было возбуждено в отношении жителя Красноярска.По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тысяч рублей. В момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ."... Юрию Островскому - начальнику ОП-1 МУ МВД "Красноярское". Железнодорожным районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток до 11 мая 2021 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что начальник отдела полиции задержан, а посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210314/zolotarev-1601149637.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский краевой суд, красноярск, взятка, происшествия