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В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму
В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму
В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:25
2021-03-15T17:25
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться."Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений."Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.
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совет федерации рф, госдума рф, политика

В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

17:25 15.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться.
"Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.
В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.
По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений.
"Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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