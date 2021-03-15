https://ria.ru/20210315/vybory-1601354997.html
В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму
В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму
В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:25
2021-03-15T17:25
2021-03-15T17:25
совет федерации рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться."Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений."Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20210315/volodin-1601299530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму
, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться.
"Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко
", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов
.
В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.
По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений.
"Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.