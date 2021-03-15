https://ria.ru/20210315/vybory-1601354997.html

В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:25

2021-03-15T17:25

2021-03-15T17:25

совет федерации рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В рамках комиссии Совфеда по защите госсуверенитета создана рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму, сенаторы предполагают, что попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс будут продолжаться."Мы предлагаем создать рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму, которая в сентябре подведет итоги своей работы. Возглавить рабочую группу согласился глава комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко", - сказал на заседании в понедельник глава комиссии Андрей Климов.В свою очередь, Мельниченко отметил, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ будут продолжаться. "Уже открыто заявляют, в том числе и в зарубежных СМИ, что выборы надо использовать как механизм давления (на РФ) для изменения политического подхода", - сказал сенатор.По его словам, попытки вмешательства достаточно четко декларируются – это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений."Будем мониторить избирательный процесс, если потребуется, будем оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20210315/volodin-1601299530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, политика