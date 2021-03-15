https://ria.ru/20210315/valensa-1601355328.html

Валенсе провели операцию на сердце

Валенсе провели операцию на сердце

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:27

2021-03-15T17:27

2021-03-15T18:50

солидарность

польша

лех валенса

в мире

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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце, сообщил РИА Новости его представитель Марек Качмар.Накануне 77-летнего Валенсу госпитализировали из-за проблем с кардиостимулятором.Перед тем как лечь в больницу, экс-президент выложил пессимистичное видеообращение со словами "не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще".

https://ria.ru/20201118/valensa-1585110164.html

польша

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2021

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солидарность, польша, лех валенса, в мире