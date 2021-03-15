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Валенсе провели операцию на сердце
Валенсе провели операцию на сердце
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:27
2021-03-15T18:50
солидарность
польша
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце, сообщил РИА Новости его представитель Марек Качмар.Накануне 77-летнего Валенсу госпитализировали из-за проблем с кардиостимулятором.Перед тем как лечь в больницу, экс-президент выложил пессимистичное видеообращение со словами "не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще".
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солидарность, польша, лех валенса, в мире

Валенсе провели операцию на сердце

17:27 15.03.2021 (обновлено: 18:50 15.03.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце, сообщил РИА Новости его представитель Марек Качмар.

"Господин президент перенес операцию, проснулся после наркоза. В данный момент он отдыхает. <...> Мы все надеемся, что дальше все будет в порядке", — сказал собеседник агентства.

Накануне 77-летнего Валенсу госпитализировали из-за проблем с кардиостимулятором.
Перед тем как лечь в больницу, экс-президент выложил пессимистичное видеообращение со словами "не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще".
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СолидарностьПольшаЛех ВаленсаВ мире
 
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