https://ria.ru/20210315/valensa-1601355328.html
Валенсе провели операцию на сердце
Валенсе провели операцию на сердце
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:27
2021-03-15T17:27
2021-03-15T18:50
солидарность
польша
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса перенес успешную операцию на сердце, сообщил РИА Новости его представитель Марек Качмар.Накануне 77-летнего Валенсу госпитализировали из-за проблем с кардиостимулятором.Перед тем как лечь в больницу, экс-президент выложил пессимистичное видеообращение со словами "не знаю, когда мы встретимся в следующий раз, не знаю, встретимся ли мы вообще".
https://ria.ru/20201118/valensa-1585110164.html
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солидарность, польша, лех валенса, в мире