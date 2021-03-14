"Не знаю, встретимся ли еще": Валенса записал обращение перед операцией
20:59 14.03.2021 (обновлено: 23:00 14.03.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
© AP Photo / Markus Schreiber
ВАРШАВА, 14 мар — РИА Новости. Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса опубликовал пессимистичное видео, в котором рассказал, что ложится в больницу.
Как отметил нобелевский лауреат, он обращается к согражданам, потому что не знает, какова будет "воля неба, и с ней всегда нужно соглашаться".
"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что я делал все, чтобы хорошо служить народу. <...> Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не все получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, никаких подтекстов, подлости, предательства".
По данным издания Super Express, у политика возникли проблемы с кардиостимулятором, оторвался один из вживленных в его сердце проводов. Известно также, что он страдает сахарным диабетом.
Лех Валенса, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность", был президентом Польши в 1990-1995 годах.
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