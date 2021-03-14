https://ria.ru/20210314/valensa-1601175888.html

"Не знаю, встретимся ли еще": Валенса записал обращение перед операцией

"Не знаю, встретимся ли еще": Валенса записал обращение перед операцией

Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса опубликовал пессимистичное видео, в котором рассказал, что ложится в больницу. РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T20:59

2021-03-14T20:59

2021-03-14T23:00

солидарность

польша

лех валенса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/105298/70/1052987063_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_b935376756c4ffca66ba022196342271.jpg

ВАРШАВА, 14 мар — РИА Новости. Экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса опубликовал пессимистичное видео, в котором рассказал, что ложится в больницу.Как отметил нобелевский лауреат, он обращается к согражданам, потому что не знает, какова будет "воля неба, и с ней всегда нужно соглашаться".По данным издания Super Express, у политика возникли проблемы с кардиостимулятором, оторвался один из вживленных в его сердце проводов. Известно также, что он страдает сахарным диабетом.Лех Валенса, основатель и многолетний руководитель профсоюза "Солидарность", был президентом Польши в 1990-1995 годах.

https://ria.ru/20201119/valensa-1585161363.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солидарность, польша, лех валенса, в мире