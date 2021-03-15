https://ria.ru/20210315/uzbekistan-1601326159.html

Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну

Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну

Узбекистан отменяет обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:48

2021-03-15T18:48

2021-03-15T18:48

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Узбекистан отменяет обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну, сообщает АТОР.При этом пассажирам по-прежнему придется предъявлять справку на английском или русском языках об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее 72 часов до отправления.С 25 марта будут признаваться только результаты анализа, проведенного в лабораториях, не вызывающих сомнений в качестве. Специальная республиканская комиссия уже поручила профильным ведомствам разработать список не менее десяти таких медучреждений в каждой стране.Власти Узбекистана говорят о значительном улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. С 28 января там возобновлены концертно-зрелищные мероприятия, сняты ограничения по работе предприятий общепита и развлекательных заведений. При этом сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.Страна открыла границы с 1 октября 2020 году. Регулярные рейсы летают в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Казахстан. С Россией прямое сообщение не возобновлено, и это, по словам туроператоров, не позволяет восстановить спрос на турпоездки."Пока нет прямых рейсов в Узбекистан для туристов, спрос не возникнет. Да и ПЦР-тесты тоже не радуют отдыхающих, анализы тормозят спрос на более массовых направлениях", — отмечает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. В Минтрансе Узбекистана надеются на возобновление регулярных рейсов с РФ в марте-апреле.

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https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html

https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html

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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, узбекистан, турция, белоруссия, оаэ, казахстан