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Туризм
https://ria.ru/20210315/uzbekistan-1601326159.html
Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну
Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну
Узбекистан отменяет обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:48
2021-03-15T18:48
туризм
коронавирус covid-19
туризм
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Узбекистан отменяет обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну, сообщает АТОР.При этом пассажирам по-прежнему придется предъявлять справку на английском или русском языках об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее 72 часов до отправления.С 25 марта будут признаваться только результаты анализа, проведенного в лабораториях, не вызывающих сомнений в качестве. Специальная республиканская комиссия уже поручила профильным ведомствам разработать список не менее десяти таких медучреждений в каждой стране.Власти Узбекистана говорят о значительном улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. С 28 января там возобновлены концертно-зрелищные мероприятия, сняты ограничения по работе предприятий общепита и развлекательных заведений. При этом сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.Страна открыла границы с 1 октября 2020 году. Регулярные рейсы летают в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Казахстан. С Россией прямое сообщение не возобновлено, и это, по словам туроператоров, не позволяет восстановить спрос на турпоездки."Пока нет прямых рейсов в Узбекистан для туристов, спрос не возникнет. Да и ПЦР-тесты тоже не радуют отдыхающих, анализы тормозят спрос на более массовых направлениях", — отмечает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин. В Минтрансе Узбекистана надеются на возобновление регулярных рейсов с РФ в марте-апреле.
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, узбекистан, турция, белоруссия, оаэ, казахстан

Узбекистан упростил правила въезда иностранцев в страну

18:48 15.03.2021
 
© Depositphotos / prudekВид из мечети Биби-Ханым
Вид из мечети Биби-Ханым - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / prudek
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Узбекистан отменяет обязательные экспресс-тесты на COVID-19 по прибытии для всех въезжающих в страну, сообщает АТОР.
При этом пассажирам по-прежнему придется предъявлять справку на английском или русском языках об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее 72 часов до отправления.
С 25 марта будут признаваться только результаты анализа, проведенного в лабораториях, не вызывающих сомнений в качестве. Специальная республиканская комиссия уже поручила профильным ведомствам разработать список не менее десяти таких медучреждений в каждой стране.
Власти Узбекистана говорят о значительном улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. С 28 января там возобновлены концертно-зрелищные мероприятия, сняты ограничения по работе предприятий общепита и развлекательных заведений. При этом сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.
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"Пока нет прямых рейсов в Узбекистан для туристов, спрос не возникнет. Да и ПЦР-тесты тоже не радуют отдыхающих, анализы тормозят спрос на более массовых направлениях", — отмечает гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.
В Минтрансе Узбекистана надеются на возобновление регулярных рейсов с РФ в марте-апреле.
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