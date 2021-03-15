https://ria.ru/20210315/uchitelya-1601196887.html

В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей

В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей, сообщает RT. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:49

2021-03-15T08:49

2021-03-15T09:24

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей, сообщает RT.Кроме того, Строкова предложила ввести официальный правовой статус молодого педагога. Это касается имеющих российское гражданство выпускников педагогических вузов в возрасте до 35 лет.Депутат объяснила необходимость этой инициативы разным уровнем МРОТ в субъектах страны, из-за чего оклад учителей в регионах "отличается в разы".Строкова добавила, что введение единого оклада может повысит престиж профессии учителя, а также предоставит возможность молодым преподавателям остаться работать в своих регионах.Ранее правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для учителей. Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.

https://ria.ru/20210309/uchitelya-1600495255.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, елена строкова, госдума рф, общество