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В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей
В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей, сообщает RT. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:49
2021-03-15T08:49
2021-03-15T09:24
социальный навигатор
сн_образование
елена строкова
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей, сообщает RT.Кроме того, Строкова предложила ввести официальный правовой статус молодого педагога. Это касается имеющих российское гражданство выпускников педагогических вузов в возрасте до 35 лет.Депутат объяснила необходимость этой инициативы разным уровнем МРОТ в субъектах страны, из-за чего оклад учителей в регионах "отличается в разы".Строкова добавила, что введение единого оклада может повысит престиж профессии учителя, а также предоставит возможность молодым преподавателям остаться работать в своих регионах.Ранее правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для учителей. Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.
https://ria.ru/20210309/uchitelya-1600495255.html
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социальный навигатор, сн_образование, елена строкова, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Депутат Госдумы Елена Строкова
предложила ввести единый оклад для молодых учителей, сообщает RT.
"Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей)", — заявила депутат в письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко.
Кроме того, Строкова предложила ввести официальный правовой статус молодого педагога. Это касается имеющих российское гражданство выпускников педагогических вузов в возрасте до 35 лет.
Депутат объяснила необходимость этой инициативы разным уровнем МРОТ в субъектах страны, из-за чего оклад учителей в регионах "отличается в разы".
Строкова добавила, что введение единого оклада может повысит престиж профессии учителя, а также предоставит возможность молодым преподавателям остаться работать в своих регионах.
Ранее правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для учителей. Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.