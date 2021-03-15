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В Петербурге учительница уволилась после жалоб родителей на ее TikTok
В Петербурге учительница уволилась после жалоб родителей на ее TikTok
Учительница русского языка и литературы уволилась из школы в Санкт-Петербурге по собственному желанию после того, как родители некоторых учеников выразили... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:22
2021-03-15T18:32
tiktok
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Учительница русского языка и литературы уволилась из школы в Санкт-Петербурге по собственному желанию после того, как родители некоторых учеников выразили недовольство ее роликами в TikTok, где были задействованы и дети, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-служба администрации Приморского района.Ранее некоторые региональные СМИ, а также Telegram-каналы сообщали, что молодую учительницу школы №630 Приморского района Дарину Счастную вынудило уволиться руководство школы из-за ее активности TikTok. Администрация школы после жалоб родителей якобы усмотрела нарушение морального кодекса учителя в роликах, где обыгрывались преподавательские будни, а также типичное поведение учеников."Дарина Сергеевна приняла решение об увольнении добровольно. Соответствующее заявление было подано 26 февраля, и до 12 марта она могла его отозвать, однако не воспользовалась этой возможностью. В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, родители некоторых школьников действительно жаловались на ролики Счастной в TikTok. При этом их недовольство вызвало, в частности, вовлечение в их запись детей без согласия их законных представителей, а также сам факт съёмки роликов в стенах учебного заведения. Также, по оценкам заявителей, активность учительницы в TikTok негативно отразилась на успеваемости школьников и соблюдении дисциплины в классах.По информации районной администрации, ранее в январе Счастная уже собиралась увольняться, но тогда администрация школы уговорила ее не делать этого до конца учебного года.Комментарием администрации школы №630, а также ее бывшей сотрудницы РИА Новости пока не располагает.
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tiktok, санкт-петербург, общество

В Петербурге учительница уволилась после жалоб родителей на ее TikTok

13:22 15.03.2021 (обновлено: 18:32 15.03.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Учительница русского языка и литературы уволилась из школы в Санкт-Петербурге по собственному желанию после того, как родители некоторых учеников выразили недовольство ее роликами в TikTok, где были задействованы и дети, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-служба администрации Приморского района.
Ранее некоторые региональные СМИ, а также Telegram-каналы сообщали, что молодую учительницу школы №630 Приморского района Дарину Счастную вынудило уволиться руководство школы из-за ее активности TikTok. Администрация школы после жалоб родителей якобы усмотрела нарушение морального кодекса учителя в роликах, где обыгрывались преподавательские будни, а также типичное поведение учеников.
"Дарина Сергеевна приняла решение об увольнении добровольно. Соответствующее заявление было подано 26 февраля, и до 12 марта она могла его отозвать, однако не воспользовалась этой возможностью. В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, родители некоторых школьников действительно жаловались на ролики Счастной в TikTok. При этом их недовольство вызвало, в частности, вовлечение в их запись детей без согласия их законных представителей, а также сам факт съёмки роликов в стенах учебного заведения. Также, по оценкам заявителей, активность учительницы в TikTok негативно отразилась на успеваемости школьников и соблюдении дисциплины в классах.
По информации районной администрации, ранее в январе Счастная уже собиралась увольняться, но тогда администрация школы уговорила ее не делать этого до конца учебного года.
Комментарием администрации школы №630, а также ее бывшей сотрудницы РИА Новости пока не располагает.
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