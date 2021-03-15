В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, говорится в заявлении института.
Именно по рекомендации института имени Пауля Эрлиха Германия в понедельник вслед за рядом других стран приостановила использование вакцины AstraZeneca. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что не видит альтернативы решению о приостановке использования в стране данной вакцины, но выразил надежду, что препарат снова можно будет применять после дополнительных исследований.
"Анализируя новые данные, эксперты института Пауля Эрлиха наблюдают заметный рост числа случаев специфической формы очень редкого тромбоза мозговых вен, связанной с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадающим по времени с прививками вакциной против COVID-19 от AstraZeneca", - сообщил институт.
Отмечается, что новые случаи осложнений отмечены по состоянию на понедельник, 15 марта, по сравнению с данными на 11 марта.
В институте подчеркнули, что новые данные сейчас изучают специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Людям, которые уже получили вакцину компании AstraZeneca и состояние которых продолжает ухудшаться через четыре дня после прививки, рекомендуется немедленно обратиться за медпомощью.
На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.