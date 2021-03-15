https://ria.ru/20210315/tromboz-1601399772.html

В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca

В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca

Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T23:55

2021-03-15T23:55

2021-03-15T23:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

йенс шпан

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, говорится в заявлении института.Именно по рекомендации института имени Пауля Эрлиха Германия в понедельник вслед за рядом других стран приостановила использование вакцины AstraZeneca. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что не видит альтернативы решению о приостановке использования в стране данной вакцины, но выразил надежду, что препарат снова можно будет применять после дополнительных исследований.Отмечается, что новые случаи осложнений отмечены по состоянию на понедельник, 15 марта, по сравнению с данными на 11 марта.В институте подчеркнули, что новые данные сейчас изучают специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Людям, которые уже получили вакцину компании AstraZeneca и состояние которых продолжает ухудшаться через четыре дня после прививки, рекомендуется немедленно обратиться за медпомощью.На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.

https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601391865.html

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

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коронавирус covid-19, йенс шпан, astrazeneca , евросоюз, норвегия, испания, люксембург (государство), в мире