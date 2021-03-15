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В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca
В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca
Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T23:55
2021-03-15T23:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
йенс шпан
astrazeneca
евросоюз
норвегия
испания
люксембург (государство)
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, говорится в заявлении института.Именно по рекомендации института имени Пауля Эрлиха Германия в понедельник вслед за рядом других стран приостановила использование вакцины AstraZeneca. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что не видит альтернативы решению о приостановке использования в стране данной вакцины, но выразил надежду, что препарат снова можно будет применять после дополнительных исследований.Отмечается, что новые случаи осложнений отмечены по состоянию на понедельник, 15 марта, по сравнению с данными на 11 марта.В институте подчеркнули, что новые данные сейчас изучают специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Людям, которые уже получили вакцину компании AstraZeneca и состояние которых продолжает ухудшаться через четыре дня после прививки, рекомендуется немедленно обратиться за медпомощью.На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601391865.html
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коронавирус covid-19, йенс шпан, astrazeneca , евросоюз, норвегия, испания, люксембург (государство), в мире

В ФРГ связали рост числа случаев редкого тромбоза с вакциной AstraZeneca

23:55 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Эксперты немецкого института вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отмечают рост числа случаев редкого вида тромбоза мозговых вен после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, говорится в заявлении института.
Именно по рекомендации института имени Пауля Эрлиха Германия в понедельник вслед за рядом других стран приостановила использование вакцины AstraZeneca. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что не видит альтернативы решению о приостановке использования в стране данной вакцины, но выразил надежду, что препарат снова можно будет применять после дополнительных исследований.
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"Анализируя новые данные, эксперты института Пауля Эрлиха наблюдают заметный рост числа случаев специфической формы очень редкого тромбоза мозговых вен, связанной с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадающим по времени с прививками вакциной против COVID-19 от AstraZeneca", - сообщил институт.

Отмечается, что новые случаи осложнений отмечены по состоянию на понедельник, 15 марта, по сравнению с данными на 11 марта.
В институте подчеркнули, что новые данные сейчас изучают специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Людям, которые уже получили вакцину компании AstraZeneca и состояние которых продолжает ухудшаться через четыре дня после прививки, рекомендуется немедленно обратиться за медпомощью.
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На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование вакцины AstraZeneca, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Йенс ШпанAstraZenecaЕвросоюзНорвегияИспанияЛюксембург (государство)В мире
 
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