https://ria.ru/20210315/sputnik-1601224936.html

Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"

Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"

Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:05

2021-03-15T12:05

2021-03-15T12:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

telegram (приложение)

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

алексей пушков

чехия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что пустая болтовня о "русской рулетке отброшена" по нескольким причинам. Во-первых, препараты от AstraZanaca "под большим вопросом", а вакцины от Pfizer не хватает. Вместе с этим глава Еврокомиссии "отбивается" от обвинений в нехватке вакцин.Вторая причина закупки "Спутника V" в Евросоюзе — трещащее по швам единство. Венгрия, Словакия и Чехия, как подчеркнул сенатор, уже приняли решение о закупке российского препарата без санкции Брюсселя. В других странах растет давление в пользу самостоятельной политики по этому вопросу. В такой ситуаций, как предупредил политик, бездействие ЕК может привести к утрате контроля над странами-членами союза и их переходу к самостоятельным действиям без оглядки на Брюссель."А это неизбежно приведет к падению авторитета и дееспособности руководящих органов ЕС", — подытожил Пушков.Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе сообщил, что четыре страны объединения рассматривают возможность начать переговоры с производителями российского препарата "Спутник V". Европейское медицинское агентство начало проверку "Спутника V" 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что окончательно препарат могут одобрить в мае.Использование "Спутника V" согласовали в 45 странах мира, больше только AstraZeneca — 49.

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600791729.html

россия

чехия

словакия

венгрия

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вакцина "спутник v", россия, telegram (приложение), astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, алексей пушков, чехия, словакия, венгрия