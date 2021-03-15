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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/sputnik-1601224936.html
Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"
Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"
Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:05
2021-03-15T12:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
telegram (приложение)
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
алексей пушков
чехия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что пустая болтовня о "русской рулетке отброшена" по нескольким причинам. Во-первых, препараты от AstraZanaca "под большим вопросом", а вакцины от Pfizer не хватает. Вместе с этим глава Еврокомиссии "отбивается" от обвинений в нехватке вакцин.Вторая причина закупки "Спутника V" в Евросоюзе — трещащее по швам единство. Венгрия, Словакия и Чехия, как подчеркнул сенатор, уже приняли решение о закупке российского препарата без санкции Брюсселя. В других странах растет давление в пользу самостоятельной политики по этому вопросу. В такой ситуаций, как предупредил политик, бездействие ЕК может привести к утрате контроля над странами-членами союза и их переходу к самостоятельным действиям без оглядки на Брюссель."А это неизбежно приведет к падению авторитета и дееспособности руководящих органов ЕС", — подытожил Пушков.Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе сообщил, что четыре страны объединения рассматривают возможность начать переговоры с производителями российского препарата "Спутник V". Европейское медицинское агентство начало проверку "Спутника V" 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что окончательно препарат могут одобрить в мае.Использование "Спутника V" согласовали в 45 странах мира, больше только AstraZeneca — 49.
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вакцина "спутник v", россия, telegram (приложение), astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, алексей пушков, чехия, словакия, венгрия

Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"

12:05 15.03.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что пустая болтовня о "русской рулетке отброшена" по нескольким причинам. Во-первых, препараты от AstraZanaca "под большим вопросом", а вакцины от Pfizer не хватает. Вместе с этим глава Еврокомиссии "отбивается" от обвинений в нехватке вакцин.

"В этой ситуации не до жиру — быть бы живу", — подметил Пушков.

Вторая причина закупки "Спутника V" в Евросоюзе — трещащее по швам единство. Венгрия, Словакия и Чехия, как подчеркнул сенатор, уже приняли решение о закупке российского препарата без санкции Брюсселя. В других странах растет давление в пользу самостоятельной политики по этому вопросу. В такой ситуаций, как предупредил политик, бездействие ЕК может привести к утрате контроля над странами-членами союза и их переходу к самостоятельным действиям без оглядки на Брюссель.
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Француз привился "Спутником V" и рассказал о впечатлениях
"А это неизбежно приведет к падению авторитета и дееспособности руководящих органов ЕС", — подытожил Пушков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе сообщил, что четыре страны объединения рассматривают возможность начать переговоры с производителями российского препарата "Спутник V".
Европейское медицинское агентство начало проверку "Спутника V" 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что окончательно препарат могут одобрить в мае.
Использование "Спутника V" согласовали в 45 странах мира, больше только AstraZeneca — 49.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияTelegram (приложение)AstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзАлексей ПушковЧехияСловакияВенгрия
 
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