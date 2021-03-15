Пушков объяснил, почему ЕС хочет купить "Спутник V"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что пустая болтовня о "русской рулетке отброшена" по нескольким причинам. Во-первых, препараты от AstraZanaca "под большим вопросом", а вакцины от Pfizer не хватает. Вместе с этим глава Еврокомиссии "отбивается" от обвинений в нехватке вакцин.
"В этой ситуации не до жиру — быть бы живу", — подметил Пушков.
Вторая причина закупки "Спутника V" в Евросоюзе — трещащее по швам единство. Венгрия, Словакия и Чехия, как подчеркнул сенатор, уже приняли решение о закупке российского препарата без санкции Брюсселя. В других странах растет давление в пользу самостоятельной политики по этому вопросу. В такой ситуаций, как предупредил политик, бездействие ЕК может привести к утрате контроля над странами-членами союза и их переходу к самостоятельным действиям без оглядки на Брюссель.
"А это неизбежно приведет к падению авторитета и дееспособности руководящих органов ЕС", — подытожил Пушков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе сообщил, что четыре страны объединения рассматривают возможность начать переговоры с производителями российского препарата "Спутник V".
Европейское медицинское агентство начало проверку "Спутника V" 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что окончательно препарат могут одобрить в мае.
Использование "Спутника V" согласовали в 45 странах мира, больше только AstraZeneca — 49.