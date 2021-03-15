Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми

"От 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет", - говорится в сообщении.