Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210315/sotspodderzhka-1601324808.html
Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми
Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми
Власти Тверской области ввели новые меры социальной поддержки семей с детьми. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:21
2021-03-15T15:21
тверская область
жилье
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_cec2b698ea460218c4f30c73cbb6aeb8.jpg
ТВЕРЬ, 15 мар – РИА Новости. Власти Тверской области ввели новые меры социальной поддержки семей с детьми.Как сообщает пресс-служба областного правительства, кабинет министров утвердил новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. По словам губернатора области Игоря Рудени, решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. По мнению Рудени, увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.
https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600934937.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224624_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_a2c0a856778d77aece977a34506ab391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, игорь руденя, тверская область, общество

Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми

15:21 15.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 мар – РИА Новости. Власти Тверской области ввели новые меры социальной поддержки семей с детьми.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, кабинет министров утвердил новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.
"От 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Игоря Рудени, решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона.
"Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы", – сказал глава региона, выступивший инициатором новой меры социальной поддержки.
По мнению Рудени, увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседания президиума правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 14:11Тверская область
Руденя: в сельских школах Верхневолжья откроют 270 "Точек роста"
 
Тверская областьЖильеИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния