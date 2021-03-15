Руденя: в Верхневолжье вводят новые меры соцподдержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 мар – РИА Новости. Власти Тверской области ввели новые меры социальной поддержки семей с детьми.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, кабинет министров утвердил новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.
"От 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Игоря Рудени, решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона.
"Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы", – сказал глава региона, выступивший инициатором новой меры социальной поддержки.
По мнению Рудени, увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.