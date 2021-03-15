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https://ria.ru/20210315/sobaki--1601361863.html
МВД оштрафовало более 600 владельцев опасных собак
МВД оштрафовало более 600 владельцев опасных собак
В 2020 году сотрудниками полиции составлено 619 протоколов об административных правонарушениях на владельцев собак опасных пород, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:09
2021-03-15T18:09
кодекс об административных правонарушениях (коап)
собаки
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2020 году сотрудниками полиции составлено 619 протоколов об административных правонарушениях на владельцев собак опасных пород, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.Штрафы выписывались за нарушение ст. 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", которая в частности запрещает выгуливать таких собак без поводка и намордника.В ведомстве пояснили, что речь идет лишь о нескольких регионах: Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской и Саратовской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. В этих субъектах местные власти ввели штрафы и заключили с МВД соглашение, передав полномочия по контролю нарушений. В КоАП РФ норм об ответственности владельцев собак за несоблюдение правил их содержания нет. Как сообщало РИА Новости, вопрос о внесении штрафов за выгул собак опасных пород в федеральное законодательство Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию.
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кодекс об административных правонарушениях (коап), собаки, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД оштрафовало более 600 владельцев опасных собак

18:09 15.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Andr Sommerh
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2020 году сотрудниками полиции составлено 619 протоколов об административных правонарушениях на владельцев собак опасных пород, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Штрафы выписывались за нарушение ст. 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", которая в частности запрещает выгуливать таких собак без поводка и намордника.
Американский стаффордширский терьер - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00
"Такого ада никогда не было": почему не наказывают хозяев бойцовых собак
В ведомстве пояснили, что речь идет лишь о нескольких регионах: Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской и Саратовской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. В этих субъектах местные власти ввели штрафы и заключили с МВД соглашение, передав полномочия по контролю нарушений. В КоАП РФ норм об ответственности владельцев собак за несоблюдение правил их содержания нет.
Как сообщало РИА Новости, вопрос о внесении штрафов за выгул собак опасных пород в федеральное законодательство Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию.
 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)собакиГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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