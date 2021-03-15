https://ria.ru/20210315/sobaki--1601361863.html

МВД оштрафовало более 600 владельцев опасных собак

МВД оштрафовало более 600 владельцев опасных собак

В 2020 году сотрудниками полиции составлено 619 протоколов об административных правонарушениях на владельцев собак опасных пород, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:09

2021-03-15T18:09

2021-03-15T18:09

кодекс об административных правонарушениях (коап)

собаки

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2020 году сотрудниками полиции составлено 619 протоколов об административных правонарушениях на владельцев собак опасных пород, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.Штрафы выписывались за нарушение ст. 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", которая в частности запрещает выгуливать таких собак без поводка и намордника.В ведомстве пояснили, что речь идет лишь о нескольких регионах: Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской и Саратовской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. В этих субъектах местные власти ввели штрафы и заключили с МВД соглашение, передав полномочия по контролю нарушений. В КоАП РФ норм об ответственности владельцев собак за несоблюдение правил их содержания нет. Как сообщало РИА Новости, вопрос о внесении штрафов за выгул собак опасных пород в федеральное законодательство Госдума может рассмотреть уже в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20210312/sobaki--1600770347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кодекс об административных правонарушениях (коап), собаки, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество