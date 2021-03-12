https://ria.ru/20210312/sobaki--1600770347.html

"Такого ада никогда не было": почему не наказывают хозяев бойцовых собак

"Такого ада никогда не было": почему не наказывают хозяев бойцовых собак

Госдума готовится ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Поправки в КоАП Российской Федерации могут рассмотреть уже в весеннюю сессию. Пока же РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:00

2021-03-12T09:12

общество

собаки

госдума рф

владимир бурматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600874164_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dfdbfbd2fc4b490f733e80df5799dcbb.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Госдума готовится ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Поправки в КоАП Российской Федерации могут рассмотреть уже в весеннюю сессию. Пока же закон, вступивший в силу год назад, не работает. В результате бойцовые и просто крупные собаки, у которых есть хозяева, калечат и убивают людей.Без намордника и поводкаКаждую неделю в регионах России происходят серьезные нападения бойцовых собак на прохожих. Часто это заканчивается трагедиями. Так, в начале марта в городе Кызыл три домашние тувинские овчарки, гулявшие без присмотра, растерзали женщину. Через два часа она скончалась в больнице.Несколькими неделями ранее стаффордширский терьер напал на жительницу Новосибирска. Пострадавшая — Настасья Ерохина — выжила, но получила серьезные повреждения руки. Она рассказала, что собирается подать на владельцев животного в суд — из-за травмы какое-то время не могла работать.В городе Березники Пермского края собака этой же породы недавно набросилась на 26-летнего Илью Королева. Молодой человек — профессиональный самбист — отбивался от схватившего за куртку пса. Нанес кобелю несколько ударов, от которых тот скончался.Хозяйка собаки и сам пострадавший на вопросы корреспондента РИА Новости не ответили.Их соседка Мария Ложкина утверждает, что стаффорд всегда гулял по двору без намордника и поводка, пугал местных жителей, а недавно загрыз маленькую собаку ее родственников.По данным СМИ, только с начала года от домашних собак бойцовых или просто крупных пород серьезно пострадало еще несколько человек. В Рыбном Рязанской области алабай прокусил руку прохожему. В подмосковной Ивантеевке в новогодние праздники вольерная овчарка насмерть загрызла ребенка, который пришел ее покормить.Закон без наказанияВ России с 1 января 2020-го вступили в силу отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными", запрещающие выгуливать собак определенных пород без намордника и поводка. В документе указано, что владельцы "потенциально опасных" питомцев за нарушения правил выгула должны нести административную, уголовную и иную ответственность. Депутаты признают — на практике штрафы никто не выписывает: нужны четкие требования в федеральном законодательстве.Депутат Госдумы Олег Морозов считает: кроме этого, необходимо ввести регистрацию собак, особенно крупных и бойцовых пород."Тем самым хозяин берет на себя ответственность за питомца, о чем имеется соответствующая информация, — подчеркивает Морозов. — В современном цифровом обществе создать такую базу данных очень просто. Если животное нанесет кому-то травму, установить владельца не составит труда"."Агрессивных пород не существует"В законе появился и перечень так называемых потенциально опасных пород. МВД предлагало внести в список 69, в конечный вариант вошли только двенадцать. Среди них — несколько разновидностей бульдогов, а также волко-собачьи гибриды и так называемая северокавказская собака.Саму идею составления такого списка эксперты критикуют.А значит, считает он, правила выгула должны быть едины для всех пород.По наблюдениям кинолога Виталия Орлова, за последние 20 лет людей чаще всего кусали не бойцовые собаки: например, в нулевые большинство травм наносили коккер-спаниели и пудели, а в последнее время — джек-рассел-терьеры, французские бульдоги и таксы.Тем не менее законодатели не видят причин корректировать список.По его словам, куда острее стоит вопрос с нехваткой площадок для выгула и дрессировки животных, о которых говорится в законе."Если бы муниципалитеты создавали такие огороженные территории, то ни стаффорд, ни питбуль не фигурировали бы в новостях о происшествиях", — уверен Бурматов.Встречают по зубамЭксперты сходятся во мнении, что проблема не только в законодательном вакууме, но и в отношении людей к дрессировке питомцев. По словам Виталия Орлова, случаи агрессии со стороны невоспитанных животных участились.В МВД на вопросы агентства о масштабах проблемы не ответили.В Госдуме уверяют: несмотря на несовершенство закона, число зарегистрированных нападений за последние пять лет снизилось — примерно на 12 процентов. По словам Бурматова, в прошлом году зафиксировали почти 340 тысяч укусов и оцарапываний. Впрочем, сколько из них совершено животными, у которых есть хозяева, неизвестно.

https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1596842514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, собаки, госдума рф, владимир бурматов