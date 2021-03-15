https://ria.ru/20210315/signal-1601380181.html

СМИ рассказало об американском "сигнале" для России на Кавказе

СМИ рассказало об американском "сигнале" для России на Кавказе

Турецкая газета Milliyet порассуждала о "загадочной" политике США на Кавказе после избрания Джо Байдена. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:34

2021-03-15T19:34

2021-03-15T20:33

россия

джордж кент

кавказ

нагорный карабах

нато

джо байден

турция

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_8c442389d3a6570c4ff11fac619737f0.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая газета Milliyet порассуждала о "загадочной" политике США на Кавказе после избрания Джо Байдена.По мнению автора статьи, новый американский президент в настоящее время сфокусировался на внутренней политике. Тем не менее, как отмечается в тексте, на основе высказываний заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джорджа Кента можно сделать вывод о попытке Вашингтона обозначить свои интересы в регионе и, в частности, продемонстрировать их Москве."США дают сигнал: "Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики", — говорится в материале.Автор процитировал ряд заявлений Кента, согласно которым Вашингтон обеспокоен якобы интересами России, Китая и Ирана в регионе. Также в материале приводится высказывание, согласно которому США планируют "возродить" свое влияние на процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.Кроме того, журналист предположил, что американская сторона заинтересована в "дистанцировании" Грузии от России. По его мнению, действия администрации Байдена указывают на стремление Вашингтона интегрировать страну в Европу и НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

https://ria.ru/20201117/ssha-1584922859.html

россия

кавказ

нагорный карабах

турция

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джордж кент, кавказ, нагорный карабах, нато, джо байден, турция, вашингтон (город), сша, в мире