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СМИ рассказало об американском "сигнале" для России на Кавказе
СМИ рассказало об американском "сигнале" для России на Кавказе
Турецкая газета Milliyet порассуждала о "загадочной" политике США на Кавказе после избрания Джо Байдена. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:34
2021-03-15T20:33
россия
джордж кент
кавказ
нагорный карабах
нато
джо байден
турция
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая газета Milliyet порассуждала о "загадочной" политике США на Кавказе после избрания Джо Байдена.По мнению автора статьи, новый американский президент в настоящее время сфокусировался на внутренней политике. Тем не менее, как отмечается в тексте, на основе высказываний заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джорджа Кента можно сделать вывод о попытке Вашингтона обозначить свои интересы в регионе и, в частности, продемонстрировать их Москве."США дают сигнал: "Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики", — говорится в материале.Автор процитировал ряд заявлений Кента, согласно которым Вашингтон обеспокоен якобы интересами России, Китая и Ирана в регионе. Также в материале приводится высказывание, согласно которому США планируют "возродить" свое влияние на процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.Кроме того, журналист предположил, что американская сторона заинтересована в "дистанцировании" Грузии от России. По его мнению, действия администрации Байдена указывают на стремление Вашингтона интегрировать страну в Европу и НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html
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россия
кавказ
нагорный карабах
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россия, джордж кент, кавказ, нагорный карабах, нато, джо байден, турция, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ рассказало об американском "сигнале" для России на Кавказе

19:34 15.03.2021 (обновлено: 20:33 15.03.2021)
 
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / David Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая газета Milliyet порассуждала о "загадочной" политике США на Кавказе после избрания Джо Байдена.
По мнению автора статьи, новый американский президент в настоящее время сфокусировался на внутренней политике. Тем не менее, как отмечается в тексте, на основе высказываний заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джорджа Кента можно сделать вывод о попытке Вашингтона обозначить свои интересы в регионе и, в частности, продемонстрировать их Москве.
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"США дают сигнал: "Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики", — говорится в материале.
Автор процитировал ряд заявлений Кента, согласно которым Вашингтон обеспокоен якобы интересами России, Китая и Ирана в регионе. Также в материале приводится высказывание, согласно которому США планируют "возродить" свое влияние на процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.
Кроме того, журналист предположил, что американская сторона заинтересована в "дистанцировании" Грузии от России. По его мнению, действия администрации Байдена указывают на стремление Вашингтона интегрировать страну в Европу и НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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