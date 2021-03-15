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"Я не шучу" над "Вампирами средней полосы". Российские сериалы марта

"Я не шучу" над "Вампирами средней полосы". Российские сериалы марта

В марте на онлайн-платформах выходит сразу несколько страшных, веселых и странных российских сериалов. Есть шанс увидеть Колокольникова на коньках в "Крюке",... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте на онлайн-платформах выходит сразу несколько страшных, веселых и странных российских сериалов. Есть шанс увидеть Колокольникова на коньках в "Крюке", оценить Стоянова в образе кровопийцы в "Вампирах средней полосы". Узнать, как тяжело дается женщинам стендап в "Я не шучу", и ужаснуться чудовищной истории маньяка Чикатило. О проектах, про которые все будут говорить в марте, и почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Миссис Мейзел из КузьминокЛене 49, она живет на окраине Москвы, воспитывает двоих детей, двух мужей, собаку и выплачивает три кредита. Снимается в массовке в сериалах и постоянно пытается нигде не опоздать. Чтобы окончательно не сойти с ума, по вечерам рассказывает о своей жизни со сцены. Потому что Лена — стендап-комик. Над ее шутками смеются, им аплодируют, но не задумываются, что в них только доля шутки.Проект — этакая загадка, состоящая из двух параллельных вселенных: в одной живет обычная женщина Лена, а во второй она же цинично переосмысливает происходящее с самой собой.Историю придумали победительница шоу "Открытый микрофон", участница проекта Stand Up Елена Новикова (она же сыграла главную роль) и сценаристка Елена Красильникова. Создатели отталкивались скорее не от сериалов про сильных женщин (вроде "Обычной женщины" или "Ольги"), а в первую очередь,от "Удивительной миссис Мейзел". Но получается пока не столь духоподъемно — скорее, грустно.Главная "фишка" шоу — в нем жестко высмеивают темы, о которых раньше в российских проектах говорили вскользь. Дама с собачкой (обе в возрасте) с сыном-бездельником, непредсказуемой дочерью, бывшими инфантильными мужьями и свекровью, которая знает все сплетни города и верит в инопланетян.Проблема сериала — в шутках. Стендап — это о том, как обычные люди пытаются отрефлексировать окружающий мир. Саркастичные панчи (подколки или выпады. — Прим. ред.) со сцены иногда смешат, но вот юмор героев в реальной жизни хромает. Попытки остроумничать на тему расизма и индейцев в детском саду или суицида в школах выглядят совсем не забавно, а скорее грубо и нелепо. Хотя вопросов для обсуждения хватает: новая маскулинность, личные границы, социальные различия, "третий возраст", отношения между бывшими.Другой спорный момент — режиссер сериала. В титрах значится некая Саша Тапочек. За этим псевдонимом, судя по всему, скрывается продюсер проекта, стендапер Александр Незлобин. Это уже вызвало негодование некоторых критиков: почему проект про женщину и ее тяжкую долю, придуманный женщинами, не дали снимать представительнице слабого пола? И зачем прятаться под вымышленным именем?Подводя итоги: серии смотрятся легко, буквально одна за другой (к тому же у них удобный хронометраж, около 30 минут), но над юмористической частью надо поработать. При этом хорошо, что и в российской индустрии сериалов наконец-то пришло время self-made женщин в стендапе.Сериал "Я не шучу" выходит на КиноПоискHD с 4 марта.Про спорт и не только Еще одна популярная тема — спорт, а точнее, хоккей. Это неудивительно, учитывая суперуспешные проекты "Легенда № 17" или "Молодежка". Новый сериал "Крюк" с Юрием Колокольниковым покажет закулисье состязаний и то, что стоит за победами.Это история про известного и успешного спортсмена Никиту Крюкова (Колокольников), который из-за травмы переквалифицировался в хоккейного агента. Он знает, как все устроено в этом мире, как продвигать и тренировать будущих звезд. Часто его методы не очень легальны, зато, по мнению Крюка, действенны. Но очень быстро у него на пути встают важные воротилы хоккейного бизнеса, и стратегия рушится.И все же герой остается перфекционистом и идет против спортивно-финансовой машины. Правда, параллельно жена Крюка Аня (Агата Муцениеце) изменяет с его же подопечным, а еще у агента отбирают потенциально успешного игрока.Главная идея проекта — показать, что происходит за пределами хоккейной коробки. Материал интересный: тут рассказывают про кумовство, верность и предательство, дружбу и подставы, доверие и отношения. В общем, сплошные интриги и страсти. Но главное — детали. В диалогах и некоторых сценах достаточно клише, в антураже слишком много знакомого (в каких фильмах и сериалах мы только не видели лощеные лофты и пролеты камер над стадионами или трассами в центре Москвы). То и дело прослеживаются цитаты из "Духless" или отсылки к этой картине, а ситуации, в которых герой решает проблемы с помощью денег, уже давно морально устарели.Несмотря на это, сериал спасает динамика. Как и в погоне за шайбой во время матча, события развиваются быстро. Вот Крюк вызволяет подопечного из ночного клуба, а в следующий момент уже мчится по городу в пижонском "Порше". Сейчас он спорит с ассистентом — и тут же сам выходит на лед на любительскую тренировку.Актерские работы тоже достойны упоминания. Особенно интересно следить за словесными пикировками Крюка и ассистента Коли, который становится моральным компасом главного героя и параллельно пробует себя в стендапе (вот это совпадение!). А Колокольников отыгрывает Крюка убедительно, ярко и с напором — как и следует спортсмену, ставшему ловким агентом.Женских персонажей пока двое: уже упомянутая Аня и врач Лада (Екатерина Кузнецова), с которой он знакомится во время автомобильной аварии. Она в одиночку воспитывает сына, который играет в хоккей (догадываетесь, что будет дальше?).Учитывая быстроту смены событий в сериале, категоричных выводов делать не стоит. Вдруг Крюк решит продать "Порш" и уйти в тренеры? Или вообще податься в стендап?"Крюк" выходит на Megogo с 5 марта. Кровососы под прикрытиемТема вампиров в кино снова популярна. На экраны все чаще возвращаются истории про этих сверхъестественных существ.На недавнем Берлинале в одной из параллельных программ показали витиеватый фильм "Кровопийцы" Юлиана Ральдмайера про замаскированных вурдалаков. История сатирическая, элегантная и не то чтобы очень жуткая. Действие происходит в 1920-х на Балтике, местные буржуа отдыхают и устраивают званые ужины. А под прикрытием попивают кровь пролетариата. В самом прямом смысле слова.Совсем другая атмосфера в сериале "Вампиры средней полосы". Это более мрачный, но не лишенный юмора проект.Как понятно из названия, сюжет развивается в глубинке — а именно в Смоленске, где тайно проживает настоящий клан вампиров. Они существуют тихо, мирно, по своим законам и не нападают на людей. Но потом в лесу находят обескровленных парней, из Москвы присылают следователей, и местные вурдалаки оказываются на грани разоблачения.Создатели отчасти вдохновлялись новозеландской картиной “Реальные упыри”, но адаптировали историю под российские реалии. Получился детектив про вампиров с российскими паспортами.Их социальная иерархия в сериале четко продумана. Предводитель — дед Слава (Юрий Стоянов), за соблюдением вампирско-мирских законов следят "хранители" во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева). Настоящее братство.Вообще, вселенная "Средней полосы" прописана довольно логично и затейливо. Конечно, есть шутки про чеснок или отчисления в пенсионный фонд. Но отдельные интересные линии заставляют порадоваться за наших сценаристов.Кстати, в сериале будут красочные флешбэки в историю — еще один колоритный ход. Как известно, Смоленск в разные годы брали немцы, французы, пытались захватить и татары. Так что ждите сцен в костюмах разных эпох."Чем отличается наш проект от других о вампирах? — размышляет исполнитель одной из ролей Артем Ткаченко. — Он душевный и дает надежду. Процитирую деда Славу: “Я точно знаю: хороших людей больше”. Об этом наш сериал"."Вампиры средней полосы" выходят 18 марта на видеосервисе Start.Что еще?Самый жуткий проект марта — детективный драматический сериал "Чикатило" про двойную жизнь самого известного маньяка СССР.За восемь серий создатели расскажут о преступлениях "бешеного зверя", как его окрестили журналисты, и о расследовании. Остальные детали не раскрывают: не уточняют даже, кто сыграл главную роль.Таймлайн — 1980-90-е, антураж — динамичный и страшный, в ролях — Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева. Постановщик — Сарик Андреасян. Он признается, что делать кино про недостойного человека очень сложно."Андрея Чикатило можно назвать преступником века, его убийства не поддаются осмыслению, — цитируют режиссера прокатчики. — Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее, как именно это стало возможным".Можно сказать точно: слабонервным лучше не смотреть."Чикатило" выходит на Okko 18 марта.

https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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