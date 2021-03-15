https://ria.ru/20210315/sakhar-1601374845.html

Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен в текущем году, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:54

2021-03-15T18:54

2021-03-15T22:34

россия

сахар

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен в текущем году, говорится в сообщении министерства.Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, ранее в понедельник в своем отчете по МСФО за 2020 год и четвертый квартал сообщила, что в октябре-декабре прошлого года средняя цена реализации сахара увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 39,2 рубля за килограмм без НДС.Ведомство указывает: начиная с декабря 2020 года, когда были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России, средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 рублей за килограмм для поставки в розницу. По данным на 10 марта, цены производителей на сахар с начала текущего года снизились на 1,5%, до 35,9 рубля за килограмм."Отмечаем, что к соглашению присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - сообщает Минсельхоз. Кроме того, продолжает министерство, сохранению стабильных цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой на 14,4%, до 1,06 миллиона гектаров."Русагро" в свою очередь также отмечает, что средняя цена реализации сахара в четвертом квартале в 39,2 рубля за килограмм означает возвращение цены на уровень 2016 года после рекордно низкого уровня 2019 года. Так, средняя цена реализации сахара "Русагро" за 2016 год составила 40,6 рубля за килограмм без НДС, в первом квартале 2019 года - 36,5 рубля, а в четвертом квартале того года - уже 21,9 рубля за килограмм.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600837517.html

https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html

https://ria.ru/20210311/tseny-1600796538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика