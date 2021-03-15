https://ria.ru/20210315/proschenie-1601242341.html

Патриарх Кирилл призвал верующих попросить прощения, даже если это тяжело

Патриарх Кирилл призвал верующих попросить прощения, даже если это тяжело

"Прикоснуться к иной жизни" во время Великого поста и попросить прощения у тех, с кем действительно есть конфликт, пожелал православным верующим патриарх... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:26

2021-03-15T13:26

2021-03-15T14:31

религия и мировоззрение

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. "Прикоснуться к иной жизни" во время Великого поста и попросить прощения у тех, с кем действительно есть конфликт, пожелал православным верующим патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который накануне совершил вечерню с чином прощения в столичном храме Христа Спасителя.Текст его проповеди опубликован на сайте Русской православной церкви.Патриарх Кирилл отметил, что Великий пост дает возможность "вырваться из притяжения повседневности и хотя бы на мгновение прикоснуться к иной жизни, чтобы уловить эти сигналы вечности, которые Господь несомненно направляет на всех нас"."Великий пост — это не мрачное и скучное, как некоторые считают, и недостойное современного человека времяпрепровождение. Это замечательное время, время духовного опыта, время особых духовных упражнений, особой духовной тренировки, без которой мы не сможем усваивать силу божественной благодати и преломлять ее в конкретные поступки нашей жизни", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, сила божественной благодати способна изменить людей и "открыть двери Царства небесного", а "первый и самый главный шаг" на пути к божественной жизни, "для которой каждый из нас предназначен и которая от каждого от нас ускользает по нашим грехам", - это примирение с людьми."Мы должны испросить прощения, как бы тяжело для нас это ни было. Даже если наше прощение повиснет в воздухе и не получит ответа, что бывает крайне редко, — не нужно корить себя за то, что сделано, потому что если человек не простил в ответ на вашу искренность и готовность покаяться пред ним, то Бог вас прощает вместо этого человека", - пояснил патриарх.Причем, если у людей действительно есть конфликт и они "еще не исцелились от ожогов взаимной неприязни", то испрашивание прощения и прощение того, кто его просит "является хоть небольшим, но реальным подвигом, реальным шагом навстречу Воскресшему Христу Спасителю, который явится нам во всей силе и радости в день его Светлого Воскресения"."Да поможет нам Господь именно так — со смирением и упованием на волю Божию — пройти поприще святой четыредесятницы, начав это поприще с испрашивания прощения у наших ближних и дальних", - заключил патриарх Кирилл.Великий пост пройдет с 15 марта по 1 мая 2021 года: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

https://ria.ru/20210314/proschenie-1601015405.html

https://ria.ru/20210315/post--1601221313.html

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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь