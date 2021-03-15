https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой

Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой

Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T07:29

2021-03-15T07:29

2021-03-15T09:15

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.Кроме того, по 49% опрошенных сказали, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности - 45%.А вот тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны, где работой довольны 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли - всего 39%.Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Большинство (77%) не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов указали, что им не нравятся условия труда, а четверть хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком недовольны 22% сотрудников, местоположением работы - 19%, а 5% опрошенных хотели бы изменить отношение коллектива к себе.

https://ria.ru/20210309/pensiya-1600414125.html

https://ria.ru/20210225/rabota-1598859749.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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