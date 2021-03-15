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Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой
Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой
Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:29
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.Кроме того, по 49% опрошенных сказали, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности - 45%.А вот тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны, где работой довольны 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли - всего 39%.Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Большинство (77%) не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов указали, что им не нравятся условия труда, а четверть хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком недовольны 22% сотрудников, местоположением работы - 19%, а 5% опрошенных хотели бы изменить отношение коллектива к себе.
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кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, москва, работа, общество

Названы профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой

07:29 15.03.2021 (обновлено: 09:15 15.03.2021)
 
© Fotolia / RTimagesОфициант с подносом
Официант с подносом - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Fotolia / RTimages
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.
"Наибольшая доля довольных сотрудников работают в сфере IT - 60%. Также удовлетворение текущим местом указали более половины (52%) опрошенных работников ресторанов и кафе. На третьем месте по количеству довольных работников оказалась область медицины - там довольны 50% респондентов", - рассказал сервис.
Кроме того, по 49% опрошенных сказали, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В сфере маркетинга и рекламы работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности - 45%.
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А вот тройку отраслей с наименьшим числом довольных работников открывает сфера охраны, где работой довольны 43% сотрудников. В области транспорта работой удовлетворены 41% опрошенных, а в сфере торговли - всего 39%.
Сервис выяснил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Большинство (77%) не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов указали, что им не нравятся условия труда, а четверть хотели бы изменить отношение начальника к своей работе. Графиком недовольны 22% сотрудников, местоположением работы - 19%, а 5% опрошенных хотели бы изменить отношение коллектива к себе.
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