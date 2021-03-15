https://ria.ru/20210315/predustanovka-1601209824.html

Минцифры разъяснило способы предустановки российского ПО

Минцифры разъяснило способы предустановки российского ПО

Минцифры РФ дало разъяснения производителям электронных устройств по способам предварительной установки ПО, ранее в министерство с таким запросом обратились... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:39

2021-03-15T10:39

2021-03-15T10:39

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

снг

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минцифры РФ дало разъяснения производителям электронных устройств по способам предварительной установки ПО, ранее в министерство с таким запросом обратились представители профильных ассоциаций и компаний-производителей техники, сообщает пресс-служба ведомства.В пресс-службе уточнили, что основной вопрос касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах. "По мнению экспертов Минцифры, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", - разъяснили в министерстве.Там добавили, что улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством.Президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук указал, что разъяснения регулятора крайне важны для отрасли. "Сейчас отрасль и регуляторы впервые вместе проходят путь с предустановкой, и, конечно, возникает много вопросов. Мы на постоянной основе транслируем вопросы компаний-производителей в Минцифры и находимся в коммуникации с ведомством", - сказал он.Президент Huawei Consumer Business Group в России и СНГ Лео Ли сообщил, что вендор готов поддерживать производителей российского ПО, чьи приложения должны быть предустановлены на продукты Huawei, как в рамках выполнения требований российского законодательства, так и с целью развития экосистемы. "Компания Huawei планирует привести свою продукцию в полное соответствие с указанными законодательными актами в установленные законом сроки", - отметил он."С самого выхода продукции LG на российский рынок наша компания всегда стремится быть ближе к потребителю и старается максимально локализовать свои устройства. И идея предварительной установки самых популярных российских программ поможет локализации. И несомненно, мы сейчас работаем над их предустановкой и тем, чтобы все наши новые модели соответствовали требованиям российского законодательства", - прокомментировал в свою очередь руководитель направления Smart TV в России, LG Electronics Виталий Свистунов.В декабре 2020 года был принят закон, по которому с 1 апреля 2021 года запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В начале января правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды ПО.

https://ria.ru/20210106/gadzhety-1592155798.html

https://ria.ru/20200227/1565271781.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), снг, технологии, экономика