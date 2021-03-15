Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210315/poverennova-1601303293.html
Повереннова рассказала, как переживала уход звезды "Буржуя" к Овсиенко
Повереннова рассказала, как переживала уход звезды "Буржуя" к Овсиенко
Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась, что тяжело... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:29
2021-03-15T18:29
дарья повереннова
татьяна овсиенко
борис корчевников
валерий николаев
россия-1 (телеканал)
развод
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601318384_2:0:3001:1687_1920x0_80_0_0_326c9af5e6a029dcd8c04fc6a6192b02.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась, что тяжело переживала разрыв с Валерием Николаевым — звездой сериала "День рождения Буржуя".Актриса без памяти влюбилась в своего партнера по многосерийной драме в конце 1990-х годов (в сериале она играла Веру), несмотря на то, что на тот момент уже несколько лет была замужем за актером Александром Жигалкиным и воспитывала их совместную дочь Полину.Ради харизматичного брюнета она развелась с супругом, но впоследствии оказалось, что Николаев не был готов к серьезным отношениям. Спустя два года бурный роман завершился: Валерий Николаев признался, что полюбил другую — певицу Татьяну Овсиенко. По словам актрисы, принять и пережить это было тяжело. "Я не хотела верить в то, что это на самом деле правда. А потом я узнала о Тане Овсиенко, и это было ударом", — рассказывает она. Дарья признается, что выходила из отношений с Николаевым со "слезами, болью и депрессией". "Это было долго", — говорит она и добавляет, что пыталась отвлекаться работой, но это не очень помогало.Кроме того, ее посещали мысли "о бумеранге".Полностью остыть и успокоиться ей помогло время, а спустя несколько лет актриса нашла свое женское счастье.В середине февраля Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Свадьба состоялась почти через семь с половиной лет с момента их знакомства.
https://ria.ru/20210311/zudina-1600768357.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601319103_0:0:1690:1268_1920x0_80_0_0_ca0a06d9ac93db13ddf66131c4aa64e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дарья повереннова, татьяна овсиенко, борис корчевников, валерий николаев, россия-1 (телеканал), развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Повереннова рассказала, как переживала уход звезды "Буржуя" к Овсиенко

18:29 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина ЧесноковаВалерий Николаев и Дарья Поверенова
Валерий Николаев и Дарья Поверенова - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась, что тяжело переживала разрыв с Валерием Николаевым — звездой сериала "День рождения Буржуя".
Актриса без памяти влюбилась в своего партнера по многосерийной драме в конце 1990-х годов (в сериале она играла Веру), несмотря на то, что на тот момент уже несколько лет была замужем за актером Александром Жигалкиным и воспитывала их совместную дочь Полину.
Ради харизматичного брюнета она развелась с супругом, но впоследствии оказалось, что Николаев не был готов к серьезным отношениям.

"Я придумала себе утопическую картинку и поверила, что мы поженимся, что будем все время вместе. А Валера намекал, что вряд ли это на всю жизнь", — вспоминает Дарья Повереннова.

Спустя два года бурный роман завершился: Валерий Николаев признался, что полюбил другую — певицу Татьяну Овсиенко. По словам актрисы, принять и пережить это было тяжело. "Я не хотела верить в то, что это на самом деле правда. А потом я узнала о Тане Овсиенко, и это было ударом", — рассказывает она.
Дарья признается, что выходила из отношений с Николаевым со "слезами, болью и депрессией". "Это было долго", — говорит она и добавляет, что пыталась отвлекаться работой, но это не очень помогало.
Кроме того, ее посещали мысли "о бумеранге".
"Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить", — рассуждает актриса.
Полностью остыть и успокоиться ей помогло время, а спустя несколько лет актриса нашла свое женское счастье.
В середине февраля Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Свадьба состоялась почти через семь с половиной лет с момента их знакомства.
Олег Табаков и актриса Марина Зудина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 19:11Шоубиз
Зудина вспомнила о сомнениях Табакова по поводу совместных детей
 
ШоубизДарья ПоверенноваТатьяна ОвсиенкоБорис КорчевниковВалерий НиколаевРоссия-1 (телеканал)РазводШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния