https://ria.ru/20210315/poverennova-1601303293.html
Повереннова рассказала, как переживала уход звезды "Буржуя" к Овсиенко
Повереннова рассказала, как переживала уход звезды "Буржуя" к Овсиенко
Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась, что тяжело... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:29
2021-03-15T18:29
2021-03-15T18:29
дарья повереннова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась, что тяжело переживала разрыв с Валерием Николаевым — звездой сериала "День рождения Буржуя".Актриса без памяти влюбилась в своего партнера по многосерийной драме в конце 1990-х годов (в сериале она играла Веру), несмотря на то, что на тот момент уже несколько лет была замужем за актером Александром Жигалкиным и воспитывала их совместную дочь Полину.Ради харизматичного брюнета она развелась с супругом, но впоследствии оказалось, что Николаев не был готов к серьезным отношениям. Спустя два года бурный роман завершился: Валерий Николаев признался, что полюбил другую — певицу Татьяну Овсиенко. По словам актрисы, принять и пережить это было тяжело. "Я не хотела верить в то, что это на самом деле правда. А потом я узнала о Тане Овсиенко, и это было ударом", — рассказывает она. Дарья признается, что выходила из отношений с Николаевым со "слезами, болью и депрессией". "Это было долго", — говорит она и добавляет, что пыталась отвлекаться работой, но это не очень помогало.Кроме того, ее посещали мысли "о бумеранге".Полностью остыть и успокоиться ей помогло время, а спустя несколько лет актриса нашла свое женское счастье.В середине февраля Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Свадьба состоялась почти через семь с половиной лет с момента их знакомства.
https://ria.ru/20210311/zudina-1600768357.html
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дарья повереннова, татьяна овсиенко, борис корчевников, валерий николаев, россия-1 (телеканал), развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Актриса театра и кино Дарья Повереннова в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" призналась
, что тяжело переживала разрыв с Валерием Николаевым — звездой сериала "День рождения Буржуя".
Актриса без памяти влюбилась в своего партнера по многосерийной драме в конце 1990-х годов (в сериале она играла Веру), несмотря на то, что на тот момент уже несколько лет была замужем за актером Александром Жигалкиным и воспитывала их совместную дочь Полину.
Ради харизматичного брюнета она развелась с супругом, но впоследствии оказалось, что Николаев не был готов к серьезным отношениям.
"Я придумала себе утопическую картинку и поверила, что мы поженимся, что будем все время вместе. А Валера намекал, что вряд ли это на всю жизнь", — вспоминает Дарья Повереннова.
Спустя два года бурный роман завершился: Валерий Николаев признался, что полюбил другую — певицу Татьяну Овсиенко. По словам актрисы, принять и пережить это было тяжело. "Я не хотела верить в то, что это на самом деле правда. А потом я узнала о Тане Овсиенко, и это было ударом", — рассказывает она.
Дарья признается, что выходила из отношений с Николаевым со "слезами, болью и депрессией". "Это было долго", — говорит она и добавляет, что пыталась отвлекаться работой, но это не очень помогало.
Кроме того, ее посещали мысли "о бумеранге".
"Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить", — рассуждает актриса.
Полностью остыть и успокоиться ей помогло время, а спустя несколько лет актриса нашла свое женское счастье.
В середине февраля Дарья Повереннова вышла замуж
за миллионера Андрея Шаронова. Свадьба состоялась почти через семь с половиной лет с момента их знакомства.