https://ria.ru/20210215/svadba-1597471366.html

Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера

Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера

Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, об этом сама артистка написала в Instagram. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T05:32

2021-02-15T05:32

2021-02-15T05:32

шоу-бизнес

дарья повереннова

россия

андрей шаронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155561/06/1555610623_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_01f7e4d84e17960d1ab91796b2269308.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, об этом сама артистка написала в Instagram.Торжественная церемония состоялась 14 февраля, в День святого Валентина.Для свадебной церемонии знаменитость выбрала белоснежный брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково". По данным Forbes, состояние Шаронова превышает 163 миллиона рублей.Это брак стал для Поверенной вторым. Ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.Дарья Повереннова дебютировала в кино в 1992 году, снявшись в одной из серий американского эротического телесериала Залмана Кинга "Дневники "Красной туфельки".Известность приобрела после выхода сериала "День рождения Буржуя", где она сыграла сестру главного героя Веру. За плечами актрисы также работы в сериалах "Марш Турецкого", "Меч", "Дальнобойщики" и "Бригада".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, дарья повереннова, россия, андрей шаронов