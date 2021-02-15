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Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, об этом сама артистка написала в Instagram. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T05:32
2021-02-15T05:32
2021-02-15T05:32
шоу-бизнес
дарья повереннова
россия
андрей шаронов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, об этом сама артистка написала в Instagram.Торжественная церемония состоялась 14 февраля, в День святого Валентина.Для свадебной церемонии знаменитость выбрала белоснежный брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково". По данным Forbes, состояние Шаронова превышает 163 миллиона рублей.Это брак стал для Поверенной вторым. Ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.Дарья Повереннова дебютировала в кино в 1992 году, снявшись в одной из серий американского эротического телесериала Залмана Кинга "Дневники "Красной туфельки".Известность приобрела после выхода сериала "День рождения Буржуя", где она сыграла сестру главного героя Веру. За плечами актрисы также работы в сериалах "Марш Турецкого", "Меч", "Дальнобойщики" и "Бригада".
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шоу-бизнес, дарья повереннова, россия, андрей шаронов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова
вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова
, об этом сама артистка написала в Instagram
.
Торжественная церемония состоялась 14 февраля, в День святого Валентина.
"Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!" - написала Повереннова.
Для свадебной церемонии знаменитость выбрала белоснежный брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.
Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково
". По данным Forbes
, состояние Шаронова превышает 163 миллиона рублей.
Это брак стал для Поверенной вторым. Ранее она десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.
Дарья Повереннова дебютировала в кино в 1992 году, снявшись в одной из серий американского эротического телесериала Залмана Кинга "Дневники "Красной туфельки".
Известность приобрела после выхода сериала "День рождения Буржуя", где она сыграла сестру главного героя Веру. За плечами актрисы также работы в сериалах "Марш Турецкого", "Меч", "Дальнобойщики" и "Бригада".