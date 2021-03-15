https://ria.ru/20210315/post-1601187739.html

Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост

Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост

Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями не рекомендуется поститься, а постящимся продукты животного происхождения стоит... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T03:21

2021-03-15T03:21

2021-03-15T03:21

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями не рекомендуется поститься, а постящимся продукты животного происхождения стоит заметить на продукты, содержащие достаточное количество белка растительного происхождения, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, на питание в дни поста налагаются определенные ограничения, особенно много их приходится на Великий пост. Поэтому для тех, кто впервые начал соблюдать продолжительный пост и не имеет опыта, важно понимать, что пост – это не диета.Она добавила, что ограничения в питании во время Великого поста включают в себя не только исключение более чем на месяц определенных продуктов – они распространяются также на кратность приемов пищи, кулинарную обработку блюд и так далее. Так, на время поста из рациона исключаются продукты питания животного происхождения: молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо и птица, а рыба и морепродукты ограничиваются."Таким образом, значительно снижается поступление с пищей белка, полноценного по аминокислотному составу. Для того чтобы сделать рацион питания более сбалансированным по белковой составляющей, необходимо временно заменить эту группу продуктов на продукты, содержащие достаточное количество белка растительного происхождения. Это различные бобовые, а также продукты из цельного зерна: хлеб из муки грубого помола, каши и гарниры из нерафинированных круп, макароны из твердых сортов пшеницы", - подчеркнула эксперт.По словам Стародубовой, хорошим источником растительного белка являются орехи. Эти продукты, помимо белка, обеспечивают организм энергией за счет сложных углеводов и клетчатки. Орехи - еще и прекрасный источник полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, минеральных веществ. Орехи очень полезны, но при этом довольно калорийны, поэтому ежедневная порция их должна быть небольшой, примерно 30 граммов."Обязательно употребляйте рыбу в те дни поста, когда это разрешено. В качестве дополнительного источника белка можно использовать грибы, при хорошей переносимости, добавляя их в каши, первые блюда или гарниры из овощей", - сказала диетолог.Она отметила, что основными принципами здорового питания являются умеренность, сбалансированность и разнообразие. Потребление энергии с пищей должно соответствовать её расходу в течение дня. Поэтому нужно стараться питаться так, чтобы во время поста рацион был сбалансирован по основным питательным веществам: белкам, жирам, углеводам, витаминам и минеральным веществам."Следите за тем, чтобы в рационе питания было достаточное количество овощей и фруктов. Они должны составлять примерно половину от общего объема ежедневного рациона питания. Старайтесь употреблять не менее 400 граммов овощей в день без учета картофеля. Овощи, фрукты и ягоды - источник углеводов, витаминов, клетчатки, минеральных веществ и антиоксидантов. В качестве источника жиров ежедневно употребляйте в пищу растительные масла. Можно использовать различные виды растительного масла, преимущественного холодного отжима, добавляя его уже в готовые блюда без нагревания", - сказала собеседница агентства.По её словам, во время поста большую часть рациона составляет пища, богатая углеводами. Стоит избегать излишнего употребления сахара и кондитерских изделий, продуктов из муки высшего сорта, сладких напитков. Излишнее потребление таких продуктов способствует развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний. Нужно ограничить и употребление соли - не более одной чайной ложки в день, а также потребление солений и маринадов. Необходимо использовать йодированную соль."Воздержитесь от жареного. Используйте для приготовления постных блюд отваривание, тушение и запекание. Готовьте постные блюда сами, следите за тем, чтобы рацион питания был разнообразным, улучшайте вкусовые свойства блюд добавлением свежей зелени и пряных трав", - посоветовала Стародубова.Она предупредила, что необходимо соблюдать определенный режим питания. Важно не голодать и спланировать питание так, чтобы не было больших перерывов между приемами пищи. Рекомендуется три основных приема пищи дополнять двумя небольшими перекусами в течение дня."После окончания поста самым разумным будет скорейшее возвращение к принципам здорового питания, следование которым позволяет избежать проблемы неполноценного питания во всех его формах, сохранить здоровье и предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний", - заключила диетолог.

https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html

https://ria.ru/20210314/salat-1601123019.html

https://ria.ru/20210315/post-1600884761.html

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великий пост , россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество