https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html

"Вино можно?" Неизвестные факты о Великом посте

"Вино можно?" Неизвестные факты о Великом посте

Православные христиане вступают в Великий пост. Это особое время воздержания и молитвы, которое призвано избавить от греховных страстей и наставить на путь... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:11

религия и мировоззрение

великий пост

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Православные христиане вступают в Великий пост. Это особое время воздержания и молитвы, которое призвано избавить от греховных страстей и наставить на путь исправления. Однако о некоторых особенностях этого периода знают далеко не все верующие."Не самый строгий пост"Пожалуй, нет популярнее у россиян поста, чем Великий. По данным социологов, большинство соблюдают только его. Хотя это не единственный период многодневного говения. Есть еще Рождественский (40 дней), Петров (в этом году 14 дней) и Успенский (две недели). Что интересно, из всех постов Великий — не самый строгий, хотя его часто таким считают. Все дело в особенностях церковного устава. "Самый строгий пост — вовсе не Великий, а Успенский. Устав у него такой же, но праздников там выпадает гораздо меньше", — объясняет церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).В праздничные дни полагается послабление в еде. Во время Святой Четыредесятницы верующим можно есть рыбу: седьмого апреля, в праздник Благовещения, и 25 апреля — на Вербное воскресенье. Накануне, 24 числа, в Лазареву субботу, устав разрешает икру.В остальные же дни меню поскромнее. Многие россияне, по данным соцопросов, считают, что в пост можно питаться только овощами, фруктами и крупами. Но это не совсем так. Оказывается, в дни Великого поста разрешают даже вино. Устав не относит его к "праздничным яствам", как, например, рыбу. Им допустимо запивать вареную пищу с добавлением масла. А она, в свою очередь, дозволена во все субботние и воскресные дни в течение постного сорокоднева — за исключением Великой субботы накануне Пасхи. В эти же дни можно употреблять и "гадов морских". Так церковные книги именуют морепродукты — кальмаров, устриц, мидий, осьминогов. Впрочем, священнослужители подчеркивают: если устав что-то и дозволяет, то это не надо воспринимать как призыв объедаться и упиваться. Главное — мера.Съел скоромное — согрешил?Вообще, умеренность — один из важных принципов Великого поста. Ведь нередко, как отмечают священники, верующие доходят до крайностей. Кто-то, например, узнав о каком-либо послаблении, сам себе облегчает говение и забывает в итоге о воздержании.А кто-то наоборот — загоняет себя в жесткие рамки. В частности, довольно распространен стереотип, будто бы в пост нужно надевать темную одежду и ни с кем не общаться."Очень важно поститься не напоказ. Не пытаться вызвать реакцию как одобрения, так и осуждения. Господь в Евангелии говорит как раз об этом: "Когда поститесь, не напускайте на себя, как лицедеи, мрачного вида; ведь они делают себе унылые лица, чтобы показать людям, как постятся. <...> Но когда ты постишься, голову твою умасти и умой твое лицо, чтобы не людям показать, как постишься, но Отцу твоему Сокровенному; и Отец твой, видящий сокровенное, вознаградит тебя", — обращает внимание известный православный миссионер протоиерей Максим Первозванский.То же самое относится не только к внешнему виду, но и еде. Принято считать, что если человек в гостях вкусит что-нибудь запретное, то это большой грех."На самом деле все зависит от конкретной ситуации. Если ваша бабушка, которая не постится, ждала вас целый год и испекла пирожки с мясом, то, конечно, их нужно съесть не моргнув глазом. Но в другом случае, если вы не ставите хозяев в неудобное положение, можно вежливо сказать, что поститесь. Либо предупредить заранее", — объясняет протоиерей. Во время поста важно, напоминает он, сохранить хорошие отношения с людьми. Ведь говение должно служить человеку на пользу.Особое времяПольза от поста, обращают внимание в Церкви, духовная. Поэтому священники призывают верующих уделять больше внимания молитве и посещению служб. Во время Четыредесятницы они особенные. В первые четыре дня по вечерам читают покаянный канон Андрея Критского. Еще раз его полностью прочитывают на четвертой неделе поста. И все. Также только во время поста в храмах звучит акафист Богоматери. Этот день (в этом году он приходится на 17 апреля) так и называется: Суббота акафиста, или Похвала Пресвятой Богородице. Кроме того, в конце служб священник читает молитвы Ефрема Сирина, делая после земные поклоны. Во внепостное время их не произносят.Проводят соборования (елеосвящения) — для "всецелого исцеления" человека от телесных и душевных недугов. Другие таинства, наоборот, совершают реже. Причастие и исповедь, например, только четыре дня в неделю — вместо семи, как в обычное время. Не венчают в пост никогда. А вот крестить, вопреки распространенному мнению, можно — в любой день Великого поста.

https://ria.ru/20210313/paskha-1601062309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий пост , аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь