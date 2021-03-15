https://ria.ru/20210315/poligon-1601333830.html

В Красноярске проверяет данные о размещении токсичных отходов на полигоне

В Красноярске проверяет данные о размещении токсичных отходов на полигоне

Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения на местном полигоне высокотехнологичных отходов из Амурской области, сообщает... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:56

2021-03-15T15:56

2021-03-15T15:56

амурская область

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения на местном полигоне высокотехнологичных отходов из Амурской области, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко с местом складирования отходов располагается школа и дачный массив.В минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/ekologiya-1600074746.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия