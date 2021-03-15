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В Красноярске проверяет данные о размещении токсичных отходов на полигоне
В Красноярске проверяет данные о размещении токсичных отходов на полигоне
Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения на местном полигоне высокотехнологичных отходов из Амурской области, сообщает... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:56
2021-03-15T15:56
2021-03-15T15:56
амурская область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения на местном полигоне высокотехнологичных отходов из Амурской области, сообщает краевое надзорное ведомство.Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко с местом складирования отходов располагается школа и дачный массив.В минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/ekologiya-1600074746.html
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амурская область, происшествия
КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости.
Красноярская прокуратура начала проверку после сообщений о планах размещения на местном полигоне высокотехнологичных отходов из Амурской области
, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечается, что недалеко с местом складирования отходов располагается школа и дачный массив.
"Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о планируемом размещении на полигоне "Серебристый" высокотоксичных отходов из Амурской области. В рамках проверки будет дана оценка возможности обезвреживания и захоронения данных отходов на указанном полигоне, эксплуатируемом акционерным обществом "Зеленый город", а также соответствия технологии имеющимся требованиям", - говорится в сообщении.
В минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.