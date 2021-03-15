https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601204863.html

Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля

Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля

С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:08

2021-03-15T10:08

2021-03-15T18:17

технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Поисковик выберет кабмин, уточнили в ведомстве. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список не планируется.Ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы. Больше всего профессиональное сообщество беспокоит, не будет ли дискриминации при отображении программ."Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.При этом там добавили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.В декабре 2020 года в России приняли документ, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО. В начале января кабмин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.

https://ria.ru/20200227/1565271781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии