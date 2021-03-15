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Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля
Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля
С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:08
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технологии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Поисковик выберет кабмин, уточнили в ведомстве. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список не планируется.Ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы. Больше всего профессиональное сообщество беспокоит, не будет ли дискриминации при отображении программ."Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.При этом там добавили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.В декабре 2020 года в России приняли документ, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО. В начале января кабмин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
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60
технологии

Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля

10:08 15.03.2021 (обновлено: 18:17 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
Поисковик выберет кабмин, уточнили в ведомстве. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список не планируется.
"Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", — считают в министерстве.
Ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы. Больше всего профессиональное сообщество беспокоит, не будет ли дискриминации при отображении программ.
"Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.
При этом там добавили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.
В декабре 2020 года в России приняли документ, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
В начале января кабмин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
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