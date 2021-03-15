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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/pasport-1601197995.html
Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов
Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов
Паспорта вакцинации от COVID-19 - это способ контролировать передвижение людей, введение таких документов повлечет социальное неравенство, считает главврач... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:03
2021-03-15T09:03
распространение коронавируса
евгений тимаков
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
здоровье - общество
европа
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 - это способ контролировать передвижение людей, введение таких документов повлечет социальное неравенство, считает главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19."COVID-паспорта – это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок", - сказал Тимаков РИА Новости.Инфекционист напомнил про проведенные ранее исследования, в ходе которых выявили массовые случаи повторного заражения вирусом после вакцинации, отметив, что даже массово применяемая в Европе вакцина компании Pfizer "не спасает от летальности". "А если она не спасает от летальности и тяжелых осложнений – смысл вводить эти паспорта? Это принуждение, социальное неравенство и принудительный контроль за передвижением населения", - заключил врач.
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601187605.html
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600427304.html
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евгений тимаков, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, европа, в мире

Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов

09:03 15.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 - это способ контролировать передвижение людей, введение таких документов повлечет социальное неравенство, считает главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее глава Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19.
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"COVID-паспорта – это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок", - сказал Тимаков РИА Новости.
Инфекционист напомнил про проведенные ранее исследования, в ходе которых выявили массовые случаи повторного заражения вирусом после вакцинации, отметив, что даже массово применяемая в Европе вакцина компании Pfizer "не спасает от летальности". "А если она не спасает от летальности и тяжелых осложнений – смысл вводить эти паспорта? Это принуждение, социальное неравенство и принудительный контроль за передвижением населения", - заключил врач.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЗдоровье - ОбществоЕвропаВ мире
 
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