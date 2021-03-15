https://ria.ru/20210315/pasport-1601197995.html

Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов

Инфекционист оценил необходимость международных COVID-паспортов

Паспорта вакцинации от COVID-19 - это способ контролировать передвижение людей, введение таких документов повлечет социальное неравенство, считает главврач... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:03

2021-03-15T09:03

2021-03-15T09:03

распространение коронавируса

евгений тимаков

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

урсула фон дер ляйен

здоровье - общество

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 - это способ контролировать передвижение людей, введение таких документов повлечет социальное неравенство, считает главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава Европейской комиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19."COVID-паспорта – это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок", - сказал Тимаков РИА Новости.Инфекционист напомнил про проведенные ранее исследования, в ходе которых выявили массовые случаи повторного заражения вирусом после вакцинации, отметив, что даже массово применяемая в Европе вакцина компании Pfizer "не спасает от летальности". "А если она не спасает от летальности и тяжелых осложнений – смысл вводить эти паспорта? Это принуждение, социальное неравенство и принудительный контроль за передвижением населения", - заключил врач.

https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601187605.html

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600427304.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, европа, в мире