https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html

Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России

Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:10

2021-03-15T18:10

2021-03-15T18:10

россия

руслан бальбек

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу, назвав это "поворотом не туда".Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, и это заслуга альянса. По его словам, существование НАТО - одна из основных причин, благодаря которой удается сохранять мир более 70 лет."Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения - знают, что получить "ответку" могут, да такую, что ног не унесут", - добавил он.

https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html

россия

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2021

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россия, руслан бальбек, нато, йенс столтенберг, в мире