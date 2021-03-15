https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html
Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России
Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:10
2021-03-15T18:10
2021-03-15T18:10
россия
руслан бальбек
нато
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу, назвав это "поворотом не туда".Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, и это заслуга альянса. По его словам, существование НАТО - одна из основных причин, благодаря которой удается сохранять мир более 70 лет."Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения - знают, что получить "ответку" могут, да такую, что ног не унесут", - добавил он.
https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан бальбек, нато, йенс столтенберг, в мире
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек
прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу, назвав это "поворотом не туда".
Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, и это заслуга альянса. По его словам, существование НАТО - одна из основных причин, благодаря которой удается сохранять мир более 70 лет.
"Какой-то поворот не туда в словах генсека НАТО. Именно Альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил, мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения - знают, что получить "ответку" могут, да такую, что ног не унесут", - добавил он.