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Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России
Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:10
2021-03-15T18:10
россия
руслан бальбек
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу, назвав это "поворотом не туда".Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, и это заслуга альянса. По его словам, существование НАТО - одна из основных причин, благодаря которой удается сохранять мир более 70 лет."Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения - знают, что получить "ответку" могут, да такую, что ног не унесут", - добавил он.
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россия, руслан бальбек, нато, йенс столтенберг, в мире

Бальбек оценил слова Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны России

18:10 15.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы со стороны РФ благодаря альянсу, назвав это "поворотом не туда".
Ранее Столтенберг заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, и это заслуга альянса. По его словам, существование НАТО - одна из основных причин, благодаря которой удается сохранять мир более 70 лет.

"Какой-то поворот не туда в словах генсека НАТО. Именно Альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил, мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения - знают, что получить "ответку" могут, да такую, что ног не унесут", - добавил он.
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