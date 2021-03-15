https://ria.ru/20210315/nato-1601349808.html

Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:57

2021-03-15T16:57

2021-03-15T17:02

россия

европарламент

нато

китай

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса."У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого - то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", - сказал Столтенберг, выступая в понедельник по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.

https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html

россия

китай

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россия, европарламент, нато, китай, йенс столтенберг, в мире