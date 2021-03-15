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Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО
Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:57
2021-03-15T17:02
россия
европарламент
нато
китай
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса."У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого - то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", - сказал Столтенберг, выступая в понедельник по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.
https://ria.ru/20210312/koshmar-1600967309.html
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россия, европарламент, нато, китай, йенс столтенберг, в мире

Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

16:57 15.03.2021 (обновлено: 17:02 15.03.2021)
 
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса.
"У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого - то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", - сказал Столтенберг, выступая в понедельник по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.
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РоссияЕвропарламентНАТОКитайЙенс СтолтенбергВ мире
 
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