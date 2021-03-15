https://ria.ru/20210315/most-1601203173.html

В Дагестане обрушился мост

В Дагестане обрушился мост

Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:50

2021-03-15T09:50

2021-03-15T14:13

россия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шамильский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 15 мар – РИА Новости. Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.Мост в Шамильском районе Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика, позже сообщила пресс-служба минтранса республики."На автомобильной дороге местного значения… произошло обрушение второго пролета моста. Обрушение произошло в результате проезда большегрузного транспорта ненормативной нагрузки", – говорится в сообщении.Рухнувший в Дагестане мост был включен в перечень аварийных мостов и подлежал реконструкции, также добавили в пресс-службе."Рухнувший мост в Шамильском районе был включен в перечень аварийных мостов по федеральной программе "Мосты и путепроводы". Начало реконструкции моста было запланировано на 2022 год", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что мост с 2015 года находился под наблюдением и функционировал в режиме весовых ограничений – до 20 тонн. Общий вес грузовика, в результате которого произошло обрушение, составил 40 тонн.В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий на место выехал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов, комиссия минтранса региона и сотрудники ГКУ "Дагестанавтодор".

https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597534418.html

https://ria.ru/20210301/obrushenie-1599486902.html

россия

шамильский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шамильский район, происшествия