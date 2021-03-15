https://ria.ru/20210315/most-1601203173.html
В Дагестане обрушился мост
В Дагестане обрушился мост
Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:50
2021-03-15T09:50
2021-03-15T14:13
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шамильский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 мар – РИА Новости. Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.Мост в Шамильском районе Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика, позже сообщила пресс-служба минтранса республики."На автомобильной дороге местного значения… произошло обрушение второго пролета моста. Обрушение произошло в результате проезда большегрузного транспорта ненормативной нагрузки", – говорится в сообщении.Рухнувший в Дагестане мост был включен в перечень аварийных мостов и подлежал реконструкции, также добавили в пресс-службе."Рухнувший мост в Шамильском районе был включен в перечень аварийных мостов по федеральной программе "Мосты и путепроводы". Начало реконструкции моста было запланировано на 2022 год", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что мост с 2015 года находился под наблюдением и функционировал в режиме весовых ограничений – до 20 тонн. Общий вес грузовика, в результате которого произошло обрушение, составил 40 тонн.В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий на место выехал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов, комиссия минтранса региона и сотрудники ГКУ "Дагестанавтодор".
https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597534418.html
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россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шамильский район, происшествия
МАХАЧКАЛА, 15 мар – РИА Новости.
Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района
Дагестана, один человек пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС
по региону.
"От диспетчера ЕДДС Шамильского района поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "КАМАЗ" обрушился мост, предварительно пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.
Мост в Шамильском районе Дагестана обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика, позже сообщила пресс-служба минтранса республики.
"На автомобильной дороге местного значения… произошло обрушение второго пролета моста. Обрушение произошло в результате проезда большегрузного транспорта ненормативной нагрузки", – говорится в сообщении.
Рухнувший в Дагестане мост был включен в перечень аварийных мостов и подлежал реконструкции, также добавили в пресс-службе.
"Рухнувший мост в Шамильском районе был включен в перечень аварийных мостов по федеральной программе "Мосты и путепроводы". Начало реконструкции моста было запланировано на 2022 год", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мост с 2015 года находился под наблюдением и функционировал в режиме весовых ограничений – до 20 тонн. Общий вес грузовика, в результате которого произошло обрушение, составил 40 тонн.
В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий на место выехал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов, комиссия минтранса региона и сотрудники ГКУ "Дагестанавтодор".