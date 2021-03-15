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Матвиенко указала на попытки использовать Совет Европы против России
Матвиенко указала на попытки использовать Совет Европы против России
Россия готова к честному открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его как инструмент в противостоянии с Россией, заявила спикер... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:26
2021-03-15T16:08
хендрик дамс
совет федерации рф
парламентская ассамблея совета европы
россия
валентина матвиенко
совет европы
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия готова к честному открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его как инструмент в противостоянии с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."К большому сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся сегодня с попытками использовать Совет Европы как инструмент противостояния в отношениях с Россией, двойные стандарты, новые разделительные линии, необоснованные, несправедливые нападки на нашу страну. Но мы по-прежнему, отстаивая свои интересны, нацелены на четкий, открытый, взаимоуважительный диалог, нацелены на то, чтобы двигаться к тем целям, ради которых и создавался когда-то Совет Европы", - заявила она на встрече председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.Говоря о нападках на Россию и попытки использовать СЕ в противостоянии с Россией, спикер Совфеда заявила, что такая "недальновидность", вызывает у России серьезную озабоченность. "Главное, это не идёт на пользу самому Совету Европы", - заявила она.Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что в России считают участие нашей страны в Совете Европы очень полезным, эта структура имеет "огромный потенциал"."Недавно мы отмечали 25-и летний юбилей членства России в Совете Европы, на площадке Совета Федерации прошёл круглый стол, участие в котором приняли парламентарии, члены правительства, эксперты. Звучали самые разные оценки, вплоть до радикальных", - сказала она на встрече с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.Спикер Совфеда напомнила, что за свое 25-летнее членство в Совете Европы Россия присоединилась почти к 70 конвенциям и другим нормативным правовым документам этой структуры, сделав параллельно с этим многое для совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики."И в то же время, думаю, никто не будет отрицать, что 25-летний период участия России в Совете Европы привнес очень много полезного, интеллектуального в деятельность самого Совета Европы", - заявила она.Ранее ряд парламентариев не исключил, что участие России в работе Парламентской Ассамблеи может быть заморожено на время, если европейские политики продолжат путь к конфронтации с Москвой. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил о том, что Россия должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и Совете Европы в целом.
https://ria.ru/20210304/evropa-1599986569.html
https://ria.ru/20210315/se-1601184521.html
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хендрик дамс, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы, россия, валентина матвиенко, совет европы, в мире

Матвиенко указала на попытки использовать Совет Европы против России

15:26 15.03.2021 (обновлено: 16:08 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия готова к честному открытому диалогу с Советом Европы, несмотря на попытки использовать его как инструмент в противостоянии с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"К большому сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся сегодня с попытками использовать Совет Европы как инструмент противостояния в отношениях с Россией, двойные стандарты, новые разделительные линии, необоснованные, несправедливые нападки на нашу страну. Но мы по-прежнему, отстаивая свои интересны, нацелены на четкий, открытый, взаимоуважительный диалог, нацелены на то, чтобы двигаться к тем целям, ради которых и создавался когда-то Совет Европы", - заявила она на встрече председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.
Говоря о нападках на Россию и попытки использовать СЕ в противостоянии с Россией, спикер Совфеда заявила, что такая "недальновидность", вызывает у России серьезную озабоченность. "Главное, это не идёт на пользу самому Совету Европы", - заявила она.
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Кроме того, Валентина Матвиенко заявила, что в России считают участие нашей страны в Совете Европы очень полезным, эта структура имеет "огромный потенциал".
"Недавно мы отмечали 25-и летний юбилей членства России в Совете Европы, на площадке Совета Федерации прошёл круглый стол, участие в котором приняли парламентарии, члены правительства, эксперты. Звучали самые разные оценки, вплоть до радикальных", - сказала она на встрече с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

"Я лично, как и абсолютное большинство моих коллег, считаю, что Совет Европы имеет огромный объединительный потенциал, создание единого правового, социального, гуманитарного характера, выстраивание взаимодействия на общеевропейском пространстве… Мы считаем участие России в СЕ очень полезным ", - добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что за свое 25-летнее членство в Совете Европы Россия присоединилась почти к 70 конвенциям и другим нормативным правовым документам этой структуры, сделав параллельно с этим многое для совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики.
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"И в то же время, думаю, никто не будет отрицать, что 25-летний период участия России в Совете Европы привнес очень много полезного, интеллектуального в деятельность самого Совета Европы", - заявила она.
Ранее ряд парламентариев не исключил, что участие России в работе Парламентской Ассамблеи может быть заморожено на время, если европейские политики продолжат путь к конфронтации с Москвой. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил о том, что Россия должна пересмотреть свою роль в ПАСЕ и Совете Европы в целом.
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