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Маск стал "технокоролем" Tesla
Маск стал "технокоролем" Tesla
Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск и финансовый директор Зак Киркхорн сменили "титулы", говорится в сообщении компании,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:37
2021-03-15T14:37
2021-03-15T14:44
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск и финансовый директор Зак Киркхорн сменили "титулы", говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Новый титул Маска можно примерно перевести как "Король технологий", а Киркхорна - "Властелин монет".Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.В конце предыдущей недели СМИ написали, что инвестор Tesla подал в суд на Маска и совет директоров компании за-за публикаций бизнесмена в Twitter. Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с SEC и "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".Американская Tesla Motors, основанная в 2003 году, - разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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илон маск, tesla motors, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск
и финансовый директор Зак Киркхорн сменили "титулы", говорится в сообщении компании, размещенном на сайте
Комиссии по ценным бумагам и биржам США
(SEC).
"С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора", - говорится в сообщении.
Новый титул Маска можно примерно перевести как "Король технологий", а Киркхорна - "Властелин монет".
Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером.
В конце предыдущей недели СМИ написали, что инвестор Tesla подал в суд на Маска и совет директоров компании за-за публикаций бизнесмена в Twitter. Инвестор заявил, что Маск неоднократно нарушал условия соглашения с SEC и "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного согласования".
Американская Tesla Motors
, основанная в 2003 году, - разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.