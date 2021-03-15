СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее
© AP Photo / Frank AugsteinМеган Маркл
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны, пишет газета Daily Mail.
Ранее газета Times сообщила, что в 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний пресс-секретарь принца Гарри и его супруги, подал жалобу на Маркл. Суть его претензий заключалась в том, что своим поведением она вынудила двух его коллег уйти с работы и сильно осложнила работу еще одного сотрудника. Об этом стало известно только сейчас, поскольку, как утверждает газета, тогда принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе ход. Через месяц Кнауф подал в отставку. Букингемский дворец пообещал разобраться в ситуации. Принц Гарри и его супруга в ответ на это заявили, что Маркл огорчена очередными нападками.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Букингемском дворце, герцогиня готовится дать отпор тому, что, по ее словам, является "клеветнической кампанией". По словам источника, ее офис направил письменный запрос "с требованием предоставить доказательства". В ответ королева Великобритании Елизавета II передала запрос принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники в настоящее время занимаются поиском файлов.
Газета Times сообщила в воскресенье, что расследование Букингемского дворца по поводу жалоб сотрудников королевского двора, касающихся поведения герцогини Сассекской Меган Маркл, будет передано сторонней юридической фирме. Как сообщили газете источники среди приближенных к королевской семье, в результате расследования могут проявиться "самые худшие инциденты".