https://ria.ru/20210315/markl-1601285982.html

СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее

СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:08

2021-03-15T14:08

2021-03-15T14:08

меган маркл

принц гарри

елизавета ii

великобритания

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны, пишет газета Daily Mail.Ранее газета Times сообщила, что в 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний пресс-секретарь принца Гарри и его супруги, подал жалобу на Маркл. Суть его претензий заключалась в том, что своим поведением она вынудила двух его коллег уйти с работы и сильно осложнила работу еще одного сотрудника. Об этом стало известно только сейчас, поскольку, как утверждает газета, тогда принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе ход. Через месяц Кнауф подал в отставку. Букингемский дворец пообещал разобраться в ситуации. Принц Гарри и его супруга в ответ на это заявили, что Маркл огорчена очередными нападками.Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Букингемском дворце, герцогиня готовится дать отпор тому, что, по ее словам, является "клеветнической кампанией". По словам источника, ее офис направил письменный запрос "с требованием предоставить доказательства". В ответ королева Великобритании Елизавета II передала запрос принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники в настоящее время занимаются поиском файлов.Газета Times сообщила в воскресенье, что расследование Букингемского дворца по поводу жалоб сотрудников королевского двора, касающихся поведения герцогини Сассекской Меган Маркл, будет передано сторонней юридической фирме. Как сообщили газете источники среди приближенных к королевской семье, в результате расследования могут проявиться "самые худшие инциденты".

https://ria.ru/20210312/intervyu-1600966620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, елизавета ii, великобритания, в мире