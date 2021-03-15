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СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее
СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее
Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:08
2021-03-15T14:08
меган маркл
принц гарри
елизавета ii
великобритания
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны, пишет газета Daily Mail.Ранее газета Times сообщила, что в 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний пресс-секретарь принца Гарри и его супруги, подал жалобу на Маркл. Суть его претензий заключалась в том, что своим поведением она вынудила двух его коллег уйти с работы и сильно осложнила работу еще одного сотрудника. Об этом стало известно только сейчас, поскольку, как утверждает газета, тогда принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе ход. Через месяц Кнауф подал в отставку. Букингемский дворец пообещал разобраться в ситуации. Принц Гарри и его супруга в ответ на это заявили, что Маркл огорчена очередными нападками.Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Букингемском дворце, герцогиня готовится дать отпор тому, что, по ее словам, является "клеветнической кампанией". По словам источника, ее офис направил письменный запрос "с требованием предоставить доказательства". В ответ королева Великобритании Елизавета II передала запрос принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники в настоящее время занимаются поиском файлов.Газета Times сообщила в воскресенье, что расследование Букингемского дворца по поводу жалоб сотрудников королевского двора, касающихся поведения герцогини Сассекской Меган Маркл, будет передано сторонней юридической фирме. Как сообщили газете источники среди приближенных к королевской семье, в результате расследования могут проявиться "самые худшие инциденты".
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РИА Новости
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меган маркл, принц гарри, елизавета ii, великобритания, в мире

СМИ: Меган Маркл запросила данные, связанные с жалобами на нее

14:08 15.03.2021
 
© AP Photo / Frank AugsteinМеган Маркл
Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны, пишет газета Daily Mail.
Ранее газета Times сообщила, что в 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний пресс-секретарь принца Гарри и его супруги, подал жалобу на Маркл. Суть его претензий заключалась в том, что своим поведением она вынудила двух его коллег уйти с работы и сильно осложнила работу еще одного сотрудника. Об этом стало известно только сейчас, поскольку, как утверждает газета, тогда принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе ход. Через месяц Кнауф подал в отставку. Букингемский дворец пообещал разобраться в ситуации. Принц Гарри и его супруга в ответ на это заявили, что Маркл огорчена очередными нападками.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Букингемском дворце, герцогиня готовится дать отпор тому, что, по ее словам, является "клеветнической кампанией". По словам источника, ее офис направил письменный запрос "с требованием предоставить доказательства". В ответ королева Великобритании Елизавета II передала запрос принцу Уэльскому Чарльзу, чьи ближайшие помощники в настоящее время занимаются поиском файлов.
Газета Times сообщила в воскресенье, что расследование Букингемского дворца по поводу жалоб сотрудников королевского двора, касающихся поведения герцогини Сассекской Меган Маркл, будет передано сторонней юридической фирме. Как сообщили газете источники среди приближенных к королевской семье, в результате расследования могут проявиться "самые худшие инциденты".
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Захарова раскритиковала реакцию британских СМИ на интервью Гарри и Меган
 
Меган МарклПринц ГарриЕлизавета IIВеликобританияВ мире
 
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