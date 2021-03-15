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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210315/lenoblast-1601212445.html
В Год чистой воды в Ленобласти построят 12 новых очистных станций
В Год чистой воды в Ленобласти построят 12 новых очистных станций
В крупных городах Ленинградской области в 2021 году, который был объявлен в регионе Годом чистой воды, будут построены12 водоочистных сооружений, сообщил глава... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:50
2021-03-15T10:50
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. В крупных городах Ленинградской области в 2021 году, который был объявлен в регионе Годом чистой воды, будут построены12 водоочистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, благодаря программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" новые объекты водоснабжения в Ленобласти будут построены с привлечением средств федерального бюджета."Это водоочистные сооружения в крупных городах, магистральные сети, резервуары чистой воды, которые повышают качество и надежность водоснабжения. Строительство трех объектов было начато в 2020 году, один уже завершен. Также на региональном уровне предусмотрено строительство и реконструкция еще 32 объектов водообеспечения, 28 из них — модульные станции водоочистки для небольших населенных пунктов", — сказал глава региона.Кроме того, в области идет проектирование реконструкции крупнейших очистных сооружений. Проекты разрабатываются для Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Колчаново и Паша, в мае начнется проектирование очистных сооружений в Кингисеппе.Помимо этого, для населенных пунктов, численность населения которых не превышает пяти тысяч человексти, также нашли решение. Там, где очистка была недостаточной, устанавливают модульные очистные сооружения. Они изготавливаются на заводе и настраиваются под исходную воду. С момента заключения договора в течение полугода жители получают питьевую воду, соответствующую всем нормам.Как отметили в управлении Роспотребнадзора региона, в 2020 году доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной водой, составила 83,37%. В 2019 году она составляла80,34%, а в 2018 г - 78,87%.
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александр дрозденко

В Год чистой воды в Ленобласти построят 12 новых очистных станций

10:50 15.03.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. В крупных городах Ленинградской области в 2021 году, который был объявлен в регионе Годом чистой воды, будут построены12 водоочистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, благодаря программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" новые объекты водоснабжения в Ленобласти будут построены с привлечением средств федерального бюджета.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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"Это водоочистные сооружения в крупных городах, магистральные сети, резервуары чистой воды, которые повышают качество и надежность водоснабжения. Строительство трех объектов было начато в 2020 году, один уже завершен. Также на региональном уровне предусмотрено строительство и реконструкция еще 32 объектов водообеспечения, 28 из них — модульные станции водоочистки для небольших населенных пунктов", — сказал глава региона.
Кроме того, в области идет проектирование реконструкции крупнейших очистных сооружений. Проекты разрабатываются для Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Колчаново и Паша, в мае начнется проектирование очистных сооружений в Кингисеппе.
Помимо этого, для населенных пунктов, численность населения которых не превышает пяти тысяч человексти, также нашли решение. Там, где очистка была недостаточной, устанавливают модульные очистные сооружения. Они изготавливаются на заводе и настраиваются под исходную воду. С момента заключения договора в течение полугода жители получают питьевую воду, соответствующую всем нормам.
"В приоритетных планах ГУП "Леноблводоканал" - установка 108 станций по очистке питьевой воды и 31 — по очистке сточных вод. Уже заключены договоры на 28 станций по питьевой воде, четыре станции - по сточным. 19 станций очистки установлены, прошли наладку, получили заключения Роспотребнадзора о соответствии качества всем нормам. Жители населенных пунктов, где станции заработали, теперь получают чистую воду", — уточнил, в свою очередь, председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков.
Как отметили в управлении Роспотребнадзора региона, в 2020 году доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной водой, составила 83,37%. В 2019 году она составляла80,34%, а в 2018 г - 78,87%.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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