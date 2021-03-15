https://ria.ru/20210315/lenoblast-1601212445.html

В Год чистой воды в Ленобласти построят 12 новых очистных станций

В Год чистой воды в Ленобласти построят 12 новых очистных станций

В крупных городах Ленинградской области в 2021 году, который был объявлен в регионе Годом чистой воды, будут построены12 водоочистных сооружений, сообщил глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:50

2021-03-15T10:50

2021-03-15T10:50

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. В крупных городах Ленинградской области в 2021 году, который был объявлен в регионе Годом чистой воды, будут построены12 водоочистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, благодаря программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" новые объекты водоснабжения в Ленобласти будут построены с привлечением средств федерального бюджета."Это водоочистные сооружения в крупных городах, магистральные сети, резервуары чистой воды, которые повышают качество и надежность водоснабжения. Строительство трех объектов было начато в 2020 году, один уже завершен. Также на региональном уровне предусмотрено строительство и реконструкция еще 32 объектов водообеспечения, 28 из них — модульные станции водоочистки для небольших населенных пунктов", — сказал глава региона.Кроме того, в области идет проектирование реконструкции крупнейших очистных сооружений. Проекты разрабатываются для Выборга, Волхова, Лодейного Поля, поселков Колчаново и Паша, в мае начнется проектирование очистных сооружений в Кингисеппе.Помимо этого, для населенных пунктов, численность населения которых не превышает пяти тысяч человексти, также нашли решение. Там, где очистка была недостаточной, устанавливают модульные очистные сооружения. Они изготавливаются на заводе и настраиваются под исходную воду. С момента заключения договора в течение полугода жители получают питьевую воду, соответствующую всем нормам.Как отметили в управлении Роспотребнадзора региона, в 2020 году доля населения Ленинградской области, обеспеченного качественной водой, составила 83,37%. В 2019 году она составляла80,34%, а в 2018 г - 78,87%.

https://ria.ru/20210315/futbol-1601211482.html

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александр дрозденко