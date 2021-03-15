https://ria.ru/20210315/krym-1601207048.html

В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:23

2021-03-15T10:23

2021-03-15T11:03

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

симферополь

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны выполнять функцию резервных источников водоснабжения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. При этом, по его словам, стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта."Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210315/krym-1601187437.html

https://ria.ru/20210310/krym-1600615499.html

симферополь

украина

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сергей аксенов (политик), владимир константинов, симферополь, украина, в мире