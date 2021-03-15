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В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова
В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:23
2021-03-15T11:03
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
симферополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны выполнять функцию резервных источников водоснабжения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. При этом, по его словам, стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта."Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210315/krym-1601187437.html
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сергей аксенов (политик), владимир константинов, симферополь, украина, в мире

В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

10:23 15.03.2021 (обновлено: 11:03 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны выполнять функцию резервных источников водоснабжения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. При этом, по его словам, стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 03:06
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова
"Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Читайте полный текст интервью >>>
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:31
В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады
 
Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновСимферопольУкраинаВ мире
 
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