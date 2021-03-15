В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова
10:23 15.03.2021 (обновлено: 11:03 15.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что опреснительные установки морской воды, строительство которых планируется в регионе, должны выполнять функцию резервных источников водоснабжения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе. При этом, по его словам, стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта.
"Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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