https://ria.ru/20210315/krym-1601208437.html

Владимир Константинов: в Крыму не позволили уничтожить русский дух

Владимир Константинов: в Крыму не позволили уничтожить русский дух

Глава крымского парламента, один из лидеров "Крымской весны" Владимир Константинов рассказал в интервью РИА Новости, как изменилась жизнь в Крыму за семь лет... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:00

2021-03-15T11:00

2021-03-15T11:00

россия

владимир константинов

республика крым

интервью

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Глава крымского парламента, один из лидеров "Крымской весны" Владимир Константинов рассказал в интервью РИА Новости, как изменилась жизнь в Крыму за семь лет после воссоединения полуострова с Россией. Константинов также назвал фамилии организаторов водной блокады Крыма и предложил путь выздоровления для Украины. Беседовал Виктор Лященко.– Владимир Андреевич, какие знаковые события, на ваш взгляд, произошли в Крыму за последние семь лет?– Главное – крымчане вернулись в свое цивилизационное пространство, на свою родину. На полуострове наступило спокойствие и умиротворение. Люди получили гарантии безопасности. Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома.За это время произошли большие перемены. Социальные пособия и зарплаты в регионе увеличились в разы. Строятся дороги, детские садики, возрождаются села. Построены масштабные объекты – Крымский мост, международный аэропорт в Симферополе, трасса "Тарвида". Такого количества инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас в Крыму, население не помнит со времен окончания Великой Отечественной войны. Объем перемен потрясает воображение. Крымчане с оптимизмом смотрят в будущее. Главный шаг в своей жизни они уже сделали, вернувшись на Родину.– Кто причастен к организации водной блокады Крыма?– Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Безусловно, ответственность также лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам.– Какой ущерб нанесен Крыму перекрытием Северо-Крымского канала?– Экономический ущерб исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное односторонние перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы.– Каково ваше отношение к строительству опреснителей?– Положительное. Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных. К ним просто нужно бережно относиться.– У вас остались друзья среди украинских политиков?– Украина изменилась за эти семь лет. Из тех людей, которые находились в политике в 2013–2014 годах, большинство эмигрировали. Они находятся или в России, или в Европе. Кого куда судьба занесла. Подавляющие число политиков на Украине – новые люди. Та Украина, в которой когда-то находился Крым, ее просто нет.– На ваш взгляд, почему Украина по-прежнему отказывается признавать Крым частью России? Насколько правомерны ее претензии на Крым?– Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной.В 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот. Осознание того преступления, которое произошло, в украинском обществе так и не наступило. Сегодня для Украины единственный рецепт – проведение референдума в стране в части определения ее территориального устройства, в котором нет Крыма, Донецка и Луганска.Крымчан же вообще не интересует, признает российский статус полуострова Киев или нет. Нас тревожит только то, что русскоязычные люди, проживающие на Украине, подвержены жесточайшему унижению и преследованию, вплоть до физической расправы.Путь к выздоровлению страны очень длинный и серьезный. Гарантия существования Украины – возвращение в орбиту русского мира. Никакой английский язык государственный их не спасет. Сегодня киевская националистическая верхушка празднует победу, но она пиррова. Украина будет с Россией, и это неизбежно.– До воссоединения Крыма с Россией вы активно в качестве главы парламента принимали участие в различных международных площадках, в том числе сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Если бы представилась возможность, на площадке какой международной организации вы были бы готовы выступить и что бы хотели донести до международной общественности?– Я готов выступить на международных площадках. Истина о Крымской весне, к сожалению, сегодня неизвестна западному избирателю. Они не знают, что мы проводили референдум, используя свои конституционные полномочия, что мы никогда не были истинной частью Украины, а временно находились под ее контролем в результате политического компромисса после развала СССР. Украина никогда не относилась с должным уважением к культуре, традициям и цивилизационному курсу Крыма.На Западе должны понять, что крымчане подняли вопрос о референдуме, когда над ними нависла угроза физического уничтожения со стороны пришедших к власти на Украине путем госпереворота националистов и радикалов. Их задача была уничтожать русский дух Крыма, но мы этого не позволили.Возвращение Крыма на свою историческую родину, в Россию, дало крымчанам мир, гарантии безопасности и сохранения нашей цивилизационной ценности.– Определилось ли крымское отделение "Единой России" с кандидатами в Госдуму РФ нового созыва?– Мы определились с приоритетами. Идет внутреннее предварительное голосование, на котором каждый может себя попробовать в качестве кандидата, после чего определят самых достойных.– Не хотели бы себя попробовать в роли депутата Госдумы?– Я состоявшийся человек и был им еще до того, как стал спикером парламента. Мне нравится Крым, и я никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь еще предстоит полно работы. Мы идем одной командой с главой республики Сергеем Аксеновым и должны сделать все, что обещали крымчанам.

https://realty.ria.ru/20210301/krym-1599407363.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600880706.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600956231.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир константинов, республика крым, интервью