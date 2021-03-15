Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России
10:05 15.03.2021 (обновлено: 13:39 15.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а местное население получило гарантии безопасности.
Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
"Главное - крымчане вернулись в свое цивилизационное пространство, на свою родину. На полуострове наступило спокойствие и умиротворение. Люди получили гарантии безопасности. Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома", - сказал Константинов.
По его словам, за последние семь лет в Крыму произошли большие перемены.
"Социальные пособия и зарплаты в регионе увеличились в разы. Строятся дороги, детские садики, возрождаются села. Построены масштабные объекты – Крымский мост, международный аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида". Такого количества инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас в Крыму, население не помнит со времен окончания Великой Отечественной войны. Объем перемен потрясает воображение. Крымчане с оптимизмом смотрят в будущее. Главный шаг в своей жизни они уже сделали, вернувшись на Родину", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
13 марта, 08:00Священное право России на Крым