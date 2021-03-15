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Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России
Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:05
2021-03-15T13:39
россия
владимир константинов
симферополь
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а местное население получило гарантии безопасности.Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна – семь лет дома".По его словам, за последние семь лет в Крыму произошли большие перемены."Социальные пособия и зарплаты в регионе увеличились в разы. Строятся дороги, детские садики, возрождаются села. Построены масштабные объекты – Крымский мост, международный аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида". Такого количества инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас в Крыму, население не помнит со времен окончания Великой Отечественной войны. Объем перемен потрясает воображение. Крымчане с оптимизмом смотрят в будущее. Главный шаг в своей жизни они уже сделали, вернувшись на Родину", - сказал глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Владимира Константинова &gt;&gt;
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россия, владимир константинов, симферополь, республика крым, севастополь, общество

Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России

10:05 15.03.2021 (обновлено: 13:39 15.03.2021)
 
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а местное население получило гарантии безопасности.
Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна – семь лет дома".
"Главное - крымчане вернулись в свое цивилизационное пространство, на свою родину. На полуострове наступило спокойствие и умиротворение. Люди получили гарантии безопасности. Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома", - сказал Константинов.
По его словам, за последние семь лет в Крыму произошли большие перемены.
"Социальные пособия и зарплаты в регионе увеличились в разы. Строятся дороги, детские садики, возрождаются села. Построены масштабные объекты – Крымский мост, международный аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида". Такого количества инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас в Крыму, население не помнит со времен окончания Великой Отечественной войны. Объем перемен потрясает воображение. Крымчане с оптимизмом смотрят в будущее. Главный шаг в своей жизни они уже сделали, вернувшись на Родину", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
 
РоссияВладимир КонстантиновСимферопольРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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