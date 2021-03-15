https://ria.ru/20210315/krym-1601204702.html

Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России

Константинов заявил об умиротворении в Крыму в составе России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:05

2021-03-15T10:05

2021-03-15T13:39

россия

владимир константинов

симферополь

республика крым

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598131516_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_384c4ff8c8576586c3b3f0544211290a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что с воссоединением с Россией в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а местное население получило гарантии безопасности.Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна – семь лет дома".По его словам, за последние семь лет в Крыму произошли большие перемены."Социальные пособия и зарплаты в регионе увеличились в разы. Строятся дороги, детские садики, возрождаются села. Построены масштабные объекты – Крымский мост, международный аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида". Такого количества инфраструктурных объектов, реализуемых сейчас в Крыму, население не помнит со времен окончания Великой Отечественной войны. Объем перемен потрясает воображение. Крымчане с оптимизмом смотрят в будущее. Главный шаг в своей жизни они уже сделали, вернувшись на Родину", - сказал глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир константинов, симферополь, республика крым, севастополь, общество