https://ria.ru/20210315/krym-1601204256.html

В Крыму заявили, что Киев никогда не имел законного права на полуостров

В Крыму заявили, что Киев никогда не имел законного права на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не имела законного права на Крым, полуостров был и навсегда останется русской... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:02

2021-03-15T10:02

2021-03-15T11:03

владимир константинов

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не имела законного права на Крым, полуостров был и навсегда останется русской землей.Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна - семь лет дома"."Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.По его словам, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот. "Осознание того преступления, которое произошло, в украинском обществе так и не наступило", - подчеркнул Константинов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210315/krym-1601187985.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, республика крым, украина, в мире