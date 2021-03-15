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В Крыму заявили, что Киев никогда не имел законного права на полуостров
В Крыму заявили, что Киев никогда не имел законного права на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не имела законного права на Крым, полуостров был и навсегда останется русской... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:02
2021-03-15T10:02
2021-03-15T11:03
владимир константинов
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не имела законного права на Крым, полуостров был и навсегда останется русской землей.Крым на текущей неделе отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта и пройдут под девизом "Крымская весна - семь лет дома"."Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.По его словам, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот. "Осознание того преступления, которое произошло, в украинском обществе так и не наступило", - подчеркнул Константинов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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владимир константинов, республика крым, украина, в мире