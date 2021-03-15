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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601384549.html
Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19
Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19
Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:19
2021-03-15T20:19
распространение коронавируса
хендрик дамс
валентина матвиенко
совет федерации рф
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко рассказала о ходе массовой вакцинации в России и отметила, что страна готова поделиться своей вакциной и с другими государствами. "Мы открыты к такому сотрудничеству, в том числе и в области вакцинации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.Спикер отметила также важность сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, выработке общих правил регулирующих работу IT-компаний. Особое внимание она уделила проблеме русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине."Мы всегда верили в объединительный потенциал ПАСЕ, исходили из того, что Ассамблея может и должна быть площадкой взаимоуважительного диалога, совместного поиска решений общих проблем", - заявила Матвиенко.
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хендрик дамс, валентина матвиенко, совет федерации рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19

20:19 15.03.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Когда речь идет о здоровье и безопасности людей, политизация здесь недопустима. Нам необходимо объединить свои ресурсы, чтобы победить эту болезнь", - сказала она на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом.

Матвиенко рассказала о ходе массовой вакцинации в России и отметила, что страна готова поделиться своей вакциной и с другими государствами. "Мы открыты к такому сотрудничеству, в том числе и в области вакцинации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.
Спикер отметила также важность сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, выработке общих правил регулирующих работу IT-компаний. Особое внимание она уделила проблеме русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине.
"Мы всегда верили в объединительный потенциал ПАСЕ, исходили из того, что Ассамблея может и должна быть площадкой взаимоуважительного диалога, совместного поиска решений общих проблем", - заявила Матвиенко.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 15:26
Матвиенко указала на попытки использовать Совет Европы против России
 
Распространение коронавирусаХендрик ДамсВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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