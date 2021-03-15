https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601384549.html

Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19

Матвиенко призвала Совет Европы совместно бороться с COVID-19

Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:19

2021-03-15T20:19

2021-03-15T20:19

распространение коронавируса

хендрик дамс

валентина матвиенко

совет федерации рф

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко рассказала о ходе массовой вакцинации в России и отметила, что страна готова поделиться своей вакциной и с другими государствами. "Мы открыты к такому сотрудничеству, в том числе и в области вакцинации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.Спикер отметила также важность сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, выработке общих правил регулирующих работу IT-компаний. Особое внимание она уделила проблеме русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине."Мы всегда верили в объединительный потенциал ПАСЕ, исходили из того, что Ассамблея может и должна быть площадкой взаимоуважительного диалога, совместного поиска решений общих проблем", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20210315/matvienko-1601325689.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хендрик дамс, валентина матвиенко, совет федерации рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире